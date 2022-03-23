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ICTV Ранок 23.03.2022 15:54
23.03.2022 15:54
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Продукти, які борються з безсонням: що можна і не можна їсти перед сном

Продукти, які борються з безсонням: що можна і не можна їсти перед сном

Продукти від безсоння: що варто і що не варто їсти перед сном.

Під час війни дуже важливо зберігати режим сну.

Саме він підтримує баланс нашої нервової системи й надає сили для боротьби.

Через постійні стреси від сирен та вибухів часом заснути буває дуже важко.

Допомогти відійти в царство Морфея швидше може певна їжа

Які продукти допомагають швидко засинати? А яка їжа, навпаки, провокує безсоння? Зараз ми тобі розповімо.

Продукти від безсоння

Пий молоко

Отож, якщо вже давно пора у ліжко, а ти не можеш зімкнути очі — випий склянку молока.

Молочні продукти багаті на триптофан, який бере участь у виробленні серотоніну та мелатоніну. А саме ці речовини допомагають нам заснути.

Окрім молока, триптофан є у йогурті, бананах, вівсі, м’ясі птиці, арахісі та тунці.

Їж продукти, багаті на магній

шпинат фото

Магній разом із кальцієм допомагають заспокоїти тіло та розслабити м’язи.

Через відсутність цих мінералів, ти прокинешся через кілька годин і не зможеш знову заснути.

Саме дефіцит магнію — одна з причин хронічного безсоння. Отож, протягом дня їжте продукти, багаті цим мінералом: шпинат, банани, горіхи, насіння, рибу і цільнозернові продукти.

Магній дуже корисний для організму, а піклуватися про здоров’я під час бойових дій неабияк важливо.

Пий травяні чаї

Ще один гарний спосіб заснути — випити чашку трав’яного чаю з ромашкою, м’ятою та пустирником.

Такий збір дуже добре заспокоює розбурхану нервову систему та налаштовує на міцний сон аж до ранку.

Продукти, які викликають безсоння

Не пий напої із вмістом кофеїну

Хочеш добре виспатися? Спробуй відмовитися від кави та чаю.

Стимулюючий ефект кофеїну досягає піку протягом 1-4 годин, але є люди, які відчувають його аж 12 годин.

Хто знає, раптом ти серед них?

Заміни такі напої на звичайну воду або молоко.

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Не наїдайся перед сном

Ситна вечеря теж заважає спати, адже організм зайнятий перетравлюванням їжі.

Тож за можливості останній прийом їжі має бути не пізніше, ніж за 2-3 години до сну.

Не вживай продуктів, багатих на тирамін

шоколад фото

Не слід вечеряти продуктами, багатими на тирамін: свининою, сиром, шоколадом, баклажанами, помідорами, картоплею та вином.

Річ у тому, що ця речовина здатна перетворюватися на норадреналін — стимулятор мозку. І… не дає нам спати.

Навіть в умовах бойових дій варто харчуватися правильно, аби мати сили для боротьби з ворогами!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як налагодити роботу кишківника під час бойових дій.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
23.03.2022 15:54



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