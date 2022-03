Продукти, які борються з безсонням: що можна і не можна їсти перед сном

Продукти від безсоння: що варто і що не варто їсти перед сном.

Під час війни дуже важливо зберігати режим сну.

Саме він підтримує баланс нашої нервової системи й надає сили для боротьби.

Через постійні стреси від сирен та вибухів часом заснути буває дуже важко.

Допомогти відійти в царство Морфея швидше може певна їжа

Які продукти допомагають швидко засинати? А яка їжа, навпаки, провокує безсоння? Зараз ми тобі розповімо.

Отож, якщо вже давно пора у ліжко, а ти не можеш зімкнути очі — випий склянку молока.

Молочні продукти багаті на триптофан, який бере участь у виробленні серотоніну та мелатоніну. А саме ці речовини допомагають нам заснути.

Окрім молока, триптофан є у йогурті, бананах, вівсі, м’ясі птиці, арахісі та тунці.

Магній разом із кальцієм допомагають заспокоїти тіло та розслабити м’язи.

Через відсутність цих мінералів, ти прокинешся через кілька годин і не зможеш знову заснути.

Саме дефіцит магнію — одна з причин хронічного безсоння. Отож, протягом дня їжте продукти, багаті цим мінералом: шпинат, банани, горіхи, насіння, рибу і цільнозернові продукти.

Магній дуже корисний для організму, а піклуватися про здоров’я під час бойових дій неабияк важливо.

Ще один гарний спосіб заснути — випити чашку трав’яного чаю з ромашкою, м’ятою та пустирником.

Такий збір дуже добре заспокоює розбурхану нервову систему та налаштовує на міцний сон аж до ранку.

Хочеш добре виспатися? Спробуй відмовитися від кави та чаю.

Стимулюючий ефект кофеїну досягає піку протягом 1-4 годин, але є люди, які відчувають його аж 12 годин.

Хто знає, раптом ти серед них?

Заміни такі напої на звичайну воду або молоко.

Також по темі: Сердечні краплі й дихальні вправи: рятуємося від стресу під час війни Терапевтичний ефект. Ігри для зняття стресу у дітей Без пігулок: боремося зі стресом природними методами

Ситна вечеря теж заважає спати, адже організм зайнятий перетравлюванням їжі.

Тож за можливості останній прийом їжі має бути не пізніше, ніж за 2-3 години до сну.

Не слід вечеряти продуктами, багатими на тирамін: свининою, сиром, шоколадом, баклажанами, помідорами, картоплею та вином.

Річ у тому, що ця речовина здатна перетворюватися на норадреналін — стимулятор мозку. І… не дає нам спати.

Навіть в умовах бойових дій варто харчуватися правильно, аби мати сили для боротьби з ворогами!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як налагодити роботу кишківника під час бойових дій.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.