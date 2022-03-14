Зміцнюємо імунітет у період війни: топ продуктів, які захищають від вірусів

Корисні продукти, що допоможуть захиститися від вірусів

У період війни особливо важливо піклуватися про своє здоров’я, адже лікувати хвороби в умовах бойових дій дуже важко.

Тривале перебування в холодних бомбосховищах і постійні стреси виснажують наш організм, тож варто потурбуватися про його захист.

Зміцнити імунітет можна не тільки за допомогою ліків.

Розповідаємо, які продукти зміцнять імунітет і захистять від підступних вірусів у такі непрості часи.

Топ-7 продуктів, які захищають від вірусів.

Імбир

Імбир багатий на натрій, цинк, калій, залізо, солі, магній, фосфор та кальцій. А також на вітаміни групи A, В та С.

У його складі містяться незамінні для людського організму амінокислоти, такі як треонін, триптофан та метіонін.

Імбир є чудовим тонізуючим продуктом та антиоксидантом. Він прекрасно захищає від застуди та грипу.

Кисломолочні продукти

Кефір та йогурт містять вітаміни А, В та D. Вони добре впливають на роботу травної системи та покращують імунітет.

Це все завдяки ацидофільній паличці, яка сприяє сквашуванню молока.

Дуже добре, якщо у тебе є йогуртниця. Тоді у користі кисломолочних продуктів можна бути впевненим на 100 відсотків.

Ківі

Якщо думаєш, що у цитрусових вмісту вітаміну С найбільше, то ти помиляєшся. У ківі його вміст набагато переважає.

Тому цей фрукт також дуже добре захищає тебе від вірусів та шкідливих бактерій.

Його можна їсти просто так, додавати до салатів із йогуртом, та вживати з домашнім сиром.

Капуста

Різновидів капусти є велика кількість – білокачанна, брюссельська, броколі та багато інших.

Хто б міг подумати, що вона буде хорошим продуктом для захисту від вірусів.

До її складу входять вітамін С, фосфор, калій, клітковина та велика кількість біологічно-активних речовин.

Капуста допомагає зміцнити імунітет і захищає від захворювання.

Чорний шоколад

Шоколад є не лише хорошим антидепресантом, а й допомагає боротись з вірусами. Окрім того, він має багато вітамінів: А, групи В, С, D, E, F.

Шоколад є чудовим антиоксидантом. Він має фосфор, кальцій та магній.

Така велика кількість корисних речовин просто не дасть вірусу підступитись до тебе.

Експерти радять вживати 30 грамів шоколаду на день.

Зелений чай

Ще один надзвичайно корисний продукт. Зелений чай має вітаміни С, P, B, K, PP. До його складу входять фтор, цинк, йод, мідь та марганець.

Чай є гарним антиоксидантом. Він стимулює виділенню Т-лімфоцитів, які підвищують наш імунітет.

А в холодному підземному сховищі цей напій ще й допоможе зігрітися.

Мед

До складу цього солодкого продукту входить глюкоза, фруктоза, залізо, йод, магній, калій та кальцій.

Мед багатий на вітаміни А, групи В, С, Е та К. Тобі буде достатньо всього однієї ложки цього продукту в день.

Найкраще його поєднувати з сухофруктами та горіхами.

Так твій організм стане стійким до різних вірусів та бактерій.

Тепер ти знаєш, які продукти потрібно додати до свого раціону, щоб захистити себе від вірусів.

Бережи себе й вір у нашу перемогу, яку ми святкуватимемо вже зовсім скоро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не захворіти в бомбосховищі.

Фото: Pixabay

Дарина Реготун

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