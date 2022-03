Як зберігати продукти свіжими без холодильника: поради від Клопотенка

Як подовжити термін зберігання продуктів без холодильника?

Через війну українцям доводиться звикати до нових умов життя.

Затишні оселі перетворилися на холодні бомбосховище, а мирне блакитне небо посіріло від диму російських снарядів.

Побут теж зазнав чималих змін: у багатьох людей більше немає змоги зберігати їжу в холодильнику, адже в деяких областях електропостачання відсутнє, а комусь просто доводиться ховатися від обстрілів у підвалах, не пристосованих до нормального життя.

Проте подовжити термін придатності продуктів можна й без спеціальної камери.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився кількома секретами, що допоможуть подовжити термін придатності їжі.

Сиру рибу зберігати довго не вийде, але з неї можна зробити смачні консерви.

Для цього потрібно добре очистити рибу від луски та нутрощів, промити й висушити паперовим рушником.

Після цього рибу варто добре присипати сіллю й перекласти у металеву тару, яку слід поставити в темне прохолодне місце.

Далі таку засолену рибу можна вимочити у чистій воді й посмажити або ж висушити, що продовжить їй термін зберігання.

Загалом, фрукти з овочами не потребують холодильника, але зберігати їх теж потрібно за правильних умов.

За можливості покладіть їх у темне прохолодне місце.

До речі, буряк і морква краще зберігаються в ящиках із піском, а картопля — в темних місцях.

Якщо на картоплю потраплятиме сонячне світло, вона зіпсується й більше не буде придатною для вживання.

З фруктів, що починають псуватися, можна зробити джем, цукати, варення чи компот.

А от овочі варто засолити або заквасити.

Аби молоко зберігалося довше, прокип’ятіть його із додаванням соди.

На три літри рідини потрібно 1/2 чайної ложки соди.

Після кип’ятіння важливо перелити молоко в чисту суху тару.

Сир і сметану Клопотенко рекомендує помістити в скляні банки, які слід поставити в холодну воду.

Твердий сир потрібно загорнути в пакет, аби не було доступу до повітря, і покласти якомога далі від сонця.

Вершкове масло варто загорнути в пергамент і покласти в ємність із холодною підсоленою водою.

Цю тару щільно накрийте тарілкою згори.

Зараз температура на вулиці дозволяє зберігати м’ясо в холоді.

Кожен шматочок слід загорнути в папір та рушник, перекласти в металеву тару й поставити в темне місце на вулиці.

М’ясо довше не псуватиметься й у термосумці.

Не забувайте й про те, що з м’яса можна зробити тушкованку, яка може зберігатися роками.

Ще один лайфхак, що допоможе м’ясу не втрачати свіжість — сольовий розчин.

Зробити його дуже просто: на пів літра води покладіть 10 столових ложок солі й покладіть туди шматки м’яса.

Аби хліб можна було вживати довше, зробіть із нього сухарі.

Наріжте виріб шматками й покладіть на деко, яке згодом потрібно поставити в добре провітрюваній кімнаті.

Наступного дня ви вже отримаєте готові сухарі, які можна посипати спеціями до смаку.

