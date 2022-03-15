Як зберігати продукти свіжими без холодильника: поради від Клопотенка

Як подовжити термін зберігання продуктів без холодильника?

Через війну українцям доводиться звикати до нових умов життя.

Затишні оселі перетворилися на холодні бомбосховище, а мирне блакитне небо посіріло від диму російських снарядів.

Побут теж зазнав чималих змін: у багатьох людей більше немає змоги зберігати їжу в холодильнику, адже в деяких областях електропостачання відсутнє, а комусь просто доводиться ховатися від обстрілів у підвалах, не пристосованих до нормального життя.

Проте подовжити термін придатності продуктів можна й без спеціальної камери.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився кількома секретами, що допоможуть подовжити термін придатності їжі.

Як зберегти свіжість продуктів без холодильника?

Риба

Сиру рибу зберігати довго не вийде, але з неї можна зробити смачні консерви.

Для цього потрібно добре очистити рибу від луски та нутрощів, промити й висушити паперовим рушником.

Після цього рибу варто добре присипати сіллю й перекласти у металеву тару, яку слід поставити в темне прохолодне місце.

Далі таку засолену рибу можна вимочити у чистій воді й посмажити або ж висушити, що продовжить їй термін зберігання.

Фрукти й овочі

Загалом, фрукти з овочами не потребують холодильника, але зберігати їх теж потрібно за правильних умов.

За можливості покладіть їх у темне прохолодне місце.

До речі, буряк і морква краще зберігаються в ящиках із піском, а картопля — в темних місцях.

Якщо на картоплю потраплятиме сонячне світло, вона зіпсується й більше не буде придатною для вживання.

З фруктів, що починають псуватися, можна зробити джем, цукати, варення чи компот.

А от овочі варто засолити або заквасити.

Молочні продукти

Аби молоко зберігалося довше, прокип’ятіть його із додаванням соди.

На три літри рідини потрібно 1/2 чайної ложки соди.

Після кип’ятіння важливо перелити молоко в чисту суху тару.

Сир і сметану Клопотенко рекомендує помістити в скляні банки, які слід поставити в холодну воду.

Твердий сир потрібно загорнути в пакет, аби не було доступу до повітря, і покласти якомога далі від сонця.

Вершкове масло варто загорнути в пергамент і покласти в ємність із холодною підсоленою водою.

Цю тару щільно накрийте тарілкою згори.

М’ясо

Зараз температура на вулиці дозволяє зберігати м’ясо в холоді.

Кожен шматочок слід загорнути в папір та рушник, перекласти в металеву тару й поставити в темне місце на вулиці.

М’ясо довше не псуватиметься й у термосумці.

Не забувайте й про те, що з м’яса можна зробити тушкованку, яка може зберігатися роками.

Ще один лайфхак, що допоможе м’ясу не втрачати свіжість — сольовий розчин.

Зробити його дуже просто: на пів літра води покладіть 10 столових ложок солі й покладіть туди шматки м’яса.

Хлібні вироби

Аби хліб можна було вживати довше, зробіть із нього сухарі.

Наріжте виріб шматками й покладіть на деко, яке згодом потрібно поставити в добре провітрюваній кімнаті.

Наступного дня ви вже отримаєте готові сухарі, які можна посипати спеціями до смаку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні продукти для кишківника під час війни.

Фото: Pexels

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