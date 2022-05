Життя має продовжуватися: як прийняти те, що війна може затягнутися

Як прийняти те, що війна затягнеться, та продовжувати жити?

Повномасштабна війна кардинально змінила наш звичний ритм.

Багатьом українцям довелося поставити своє життя на паузу.

Хтось залишився без роботи, хтось втратив близьких, а хтось дуже переймається через страшні новини про свою Батьківщину.

У такі непрості часи вкрай важливо не зациклюватися на негативі та не зневірюватися.

Нам усім зараз потрібні сили для боротьби з ворогом та відбудови країни в майбутньому.

Військовий психолог Андрій Козінчук в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів, як змиритися з тим, що війна може закінчитися не скоро, та почати жити далі.

За словами психолога, варто розділяти війну в країні та протистояння у власній голові.

Дуже важливо навчитися жити так, аби не зациклюватися на негативі й тому жахіттю, що зараз відбувається в Україні.

Кожен з нас докладає певних зусиль до перемоги: хтось бере до рук рушницю, хтось волонтерить, хтось рятує біженців, хтось готує їжу для захисників.

Андрій Козінчук наголошує на тому, що війну варто сприймати як додаткову деталь, яка додалась до нашого життя.

Як би дивно це не звучало, ми вже пристосувалися до подібних умова.

Українці навчилися функціонувати під час пандемії, економічної кризи і т.д.

Зрештою, ми вже не один рік жили з війною, яка почалась у 2014-му році.

Звісно, усім хочеться, аби повномасштабна війна закінчилась якомога швидше.

Однак якщо це не залежить від нас, варто зосередитися на своєму емоційному здоров’ї.

Андрій Козінчук зазначив, що вкрай важливо також зберігати здоровий баланс між повною відстороненістю від ситуації та істерик.

Статистика військових втрат має нам про щось говорити.

Якщо цього не достатньо, можна посилити власну безпеку.

Дайте собі відповідь на питання: “Що я роблю тут і зараз, навіть якщо не перебуваю в Україні?”.

Не соромтеся звертатися до психологів за допомогою.

Фахівці можуть допомогти зменшити тривожність та підвищити впевненість у своїх силах.

Варто дати нашій психіці можливість усвідомити, що ми самостійно керуємо своїм життям.

Не потрібно чекати закінчення бойових дій, аби почати ось робити вже сьогодні.

Наприклад, якщо ви не можете поїхати на улюблених курорт у відпустку, ви маєте змогу зробити ті речі, які вам під силу в конкретній ситуації.

Допомагає тим, хто потребує підтримки.

Не бійтеся планувати щось на майбутнє.

Записуйте всі свої цілі та мрії, аби здійснити їх після нашої перемоги.

Фото: Pexels

