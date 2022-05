Не залишайтеся на самоті з проблемами! Як отримати безкоштовну допомогу психологів під час війни

Як отримати безкоштовну допомогу професійних психологів під час війни?

Повномасштабна війна стала неабияким випробування для психіки кожного українця.

Постійна паніка, страх за своє життя та безпеку близьких, страшні новини про обстріли, проблеми в стосунках із рідними — усе це поступово руйнує наше емоційне здоров’я.

Саме тому благодійний фонд “Запорука” запустив гарячу лінію психологічної підтримки для українців в умовах війни.

Кваліфіковані фахівці допоможуть усім охочим упоратися з тривогою та підтримають усіх, хто цього потребує.

Розповідаємо, як звернутися за допомогою на гарячу лінію нового проєкту.

Емоційно врівноважити, дати сили впоратися і пережити важкі часи – новий проєкт психологічної підтримки благодійного фонду «Запорука» допомагає українцям вистояти.

Вже зараз сотні тих, хто постраждав від війни, отримують професійні консультації кризових психологів.

У команді психологічної підтримки працює 20 кваліфікованих психологів, котрі мають великий досвід роботи з кризовими станами.

Серед спеціалістів – жінки та чоловіки. Якщо людині комфортніше спілкуватися, наприклад, з чоловіком, то координатор гарячої лінії обов’язково це врахує.

Засновниця та президентка благодійного фонду «Запорука» Наталія Оніпко наголосила на тому, що в умовах бойових дій вкрай необхідно звертати увагу на свій психологічний стан:

Звернення не мають жодних обмежень – від проблем адаптації в чужій країні, налагодження стосунків із дитиною-підлітком, тривожності, безсоння, апатії, панічних атак до таких, як відчуття безнадійності, смерть близьких, фізичне та психологічне насильство, суїцидальні думки.

Отримати підтримку від психолога можна легко й швидко:

Координатор передасть запит команді психологів з урахуванням ваших побажань.

Протягом зазначеного часу з вами зв’яжеться психолог, чия компетенція найбільше відповідає вашій проблемі.

Звернутися за допомогою психолога слід, якщо:

Психологічна підтримка «Запоруки» дає можливість розібратися зі своїми емоціями, втамувати біль, виговоритися та бути почутими.

Кожен зможе відчути, що його розуміють та підтримують.

Професійні психологи неодмінно допоможуть подолати тривожність та впоратися з депресією.

Сеанси за замовчуванням анонімні та проводяться у відеоформаті в найбільш зручних для заявника месенджерах Viber, WhatsApp чи Telegram.

Координаторка проєкту, психологиня благодійного фонду «Запорука» Лілія Сіроха зазначила, що команда фахівців надає кваліфіковану допомогу цілодобово:

Розповісти про безкоштовну психологічну підтримку благодійного фонду «Запорука» рідним та близьким, усім тим, хто цього потребує — вже допомога ближньому.

Благодійний фонд «Запорука» 14 років підтримує родини онкохворих дітей і створює умови, аби сім’ї були разом під час лікування. З 2009 року фонд надавав можливість проживати у центрі «Дача» дітям-пацієнтам Національного інституту раку та Охматдиту зі своїми рідними. Офіційне відкриття нової «Дачі» було заплановане в червні цьогоріч.

Фонд допомагає діткам, хворим на рак, і під час війни. “Запорука” евакуює маленьких пацієнтів у закордонні клініки, зокрема в Італію, а також забезпечує лікарні, які не припинили роботу, медикаментами, обладнанням, реанімобілями, психологічний супровід вимушених переселенців.

Фото: Pexels

