Страх і тривожність: як упоратися з емоціями під час війни

Як приборкати страх та зменшити тривожність під час війни.
В Україні йде повномасштабна війна, у якій гинуть люди.
У критичній ситуації людина починає відчувати тривогу і страх, при цьому надмірна тривожність може призвести до психічних розладів, тому необхідно уберегти себе від такого стану.
Психологиня і психотерапевтка Анна Панченко розповіла, як знизити інтенсивність страху та відчуття тривоги.
Рекомендації:
1. Фізична активність, повітря, сон, повноцінне харчування та питний режим.
Зараз ці базові правила стали недоступною розкішшю для багатьох.
Однак, майте їх на увазі і, по можливості, виконуйте.
А також дотримуйтесь режиму сну чи за нагоди спіть. Недосип сильно підвищує тривожність і розхитує нервову систему.
Тому нам зараз і не дають спати ночами.
2. Не проводьте весь свій час у різних каналах новин.
Зараз багато фейкової інформації, щось дублюється.
Різні новини викликають різні емоції — злість, безсилля, надію, радість, лють, ненависть.
Наша дофамінова система починає вимагати такого інформаційного підживлення і ми “підсідаємо” на новини.
Такий собі ефект “тік струму”.
Однак від цих емоцій, наша нервова система втомлюється і виснажується.
Тому робіть інформаційний детокс. Іноді відкладайте телефон убік хоча б трохи.Також по темі: Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію? Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині Не витрачайте часу дарма: чому не варто сперечатися з окупантами?
3. Звичні, рутинні дії заспокоюють нас.
Намагайтесь займатись звичними для вас справами.
На рівні фізіології, нас лякає все нове та заспокоює звичне.
Зараз графік життя сильно змінився, і це підвищує рівень тривожності.
Допоможіть дітям вилізти з стрічок новин. Відновіть заняття чи оберіть хобі, яке вам разом до вподоби.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як деморалізувати ворога.
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