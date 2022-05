Скинути тягар минулого: як відпустити болісні спогади та продовжувати жити

Як відпустити страшні спогади та продовжувати життя?

В умовах війни чимало українців зіштовхнулися зі страшними подіями, які залишили глибокий слід у душі кожного.

Хтось втратив домівку, хтось рідних, а хтось — сенс життя.

У такі непрості часи вкрай важливо не зациклюватися на негативному минулому, а продовжувати рухатися вперед.

Нам усім зараз потрібні сили та енергія для боротьби з ворогами.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як залишити спогади в минулому та продовжувати жити далі.

Психологічний опір, або резистентність — це феномен, що виникає в людей, які пережила травматичні події.

Зигмунд Фрейд використовував цей термін для позначення стану пацієнтів, що блокували спогади зі свідомої пам’яті.

Однак коли людина намагається пропрацювати свої травми із психологом, резистентність може цьому завадити.

Коли людина наближається до своєї проблеми, вона починає уникати її та всіма силами ізолюватися від неї, аби не переживати біль повторно.

Спершу слід дати собі відповідь на питання: “А для чого я чиню опір?”.

Не варто розраховувати на те, що ви зможете відпустити свій біль за кілька хвилин.

Часом на це йдуть місяці.

Починайте планувати найближче майбутнє та ставити досяжні цілі

Не забувайте й про відпочинок: організм неабияк виснажується й починає чинити опір, тож йому потрібно відновлюватися.

Прислухайтеся до власних бажань та емоцій, адже ніхто не знає, що саме вам потрібно, краще за вас.

Фото: Pexels

