Толерантність до сексуального насильства: чому росіяни схвалюють зґвалтування

Чому росіяни добре ставляться до сексуального насильства?

Звірства, які чинили окупанти на тимчасового захоплених територіях України після початку повномасштабної війни, змусили плакати й співчувати українцям увесь світ.

Ще більший шок викликають записи перехоплених розмов російських військових зі своїми дружинами, які сміються з болю невинних цивільних, а також радять своїм чоловікам знущатися з українок з усією жорстокістю.

Моральні норми, прийняті в цивілізованих країнах, обійшли Росію стороною.

Однак чому так сталося? Чим викликана така жорстокість?

Розповідаємо, чому російські жінки та народ країни-агресора цілком толерантно ставляться до сексуального насильства й глузують з жертв зґвалтування.

Навіть у XXI столітті насильство над жінками залишається однією з найголовніших проблем у Росії.

Однак насправді таке ставлення про представниць жіночої статі обумовлене культурою РФ.

Річ у тому, що в російській культурі існує поняття снохацтва.

Така поведінка була поширеною в XVIII-XIX століттях.

Молодші парубки вирушали на заробітки у великі міста, а дружини та їхні доньки залишалися жити під одним дахом з батьками чоловіків.

Цим, власне, й користувалися свекри, що ґвалтували молодих дівчат, а якщо ті чинили опір, змушували нещасних виконувати непосильну роботу й терпіти побої.

До речі, хитрі свекри й не нехтували наклепами на своїх невісток, звинувачуючи їх у зв’язках з іншими чоловіками.

Відтак, жінки самі залишалися винними в насиллі над собою й не мали ніякого захисту, адже жили за правилом “не виносити сміття з хати”, що має попит у Росії й сьогодні.

Історики наголошують на тому, що однією з принципових відмінностей між росіянами й українцями було саме ставлення до жінок.

В українській культурі жінка мала змогу володіти власністю, успадковувати майно, розпоряджатися грошима, отриманими від так званого жіночого господарства.

За словами докторки історичних наук Оксани Кісь, українки також могли продавати продукти своєї праці й залишати собі зароблені кошти.

У сучасному світі жінки щодня продовжують боротися за свої права й свободи, за гендерну рівність та за прийняття законів, що мінімізують стереотипність.

Однак Росію прогрес укотре оминає: там і досі заохочують насильство та возвеличують тих, хто знущається з беззахисних.

Таку тезу підтверджують навіть російські політичні діячки.

Наприклад, Олена Мізуліна, що внесла у 2016 році до Держдуми законопроєкт про скасування кримінального покарання за сімейні побої та заміну його адміністративною відповідальністю, відкрито заявляла про те, що побиття дружини чоловіком — це нормальна практика.

Тобто, за її словами, чоловіків принижувати не можна, а от бити жінок дозволено, адже вони не мають ніякого права зачіпати его своїх партнерів.

Здається, що такі заяви неможливі у XXI столітті, однак Росія демонструє свою відсталість далеко не вперше.

Ще у 2017 році фонд “Громадський вердикт” та Методологічна лабораторія під керівництвом старшого наукового співробітника Інституту соціології РАН Дмитра Рогозіна провели дослідження, яке показало, що до 73% росіян схвалюють насильство, яке застосовують правоохоронці.

Тобто, для жителів країни-агресора тортури, які чинять у відношенні грабіжників, злодіїв та небезпечних для соціуму людей — це норма.

Ба більше, вони навіть заохочують таке ставлення до зловмисників.

Велику роль у формуванні такого схибленого світогляду відіграло тамтешнє телебачення, просякнуте пропагандою й вітчизняним контентом, який схвалює насилля для досягнення примарної справедливості.

У підсумку можна зробити висновок: росіяни добре ставляться до будь-яких проявів насильства через відсутність самоосвіти, культ правителя й телебачення, а також через звички, які в них заклали їхні предки.

І поки весь світ прямує до світлого й демократичного майбутнього, РФ дедалі глибше закопує себе в яму, з якої вона може ніколи не вибратися.

Фото: Pexels

