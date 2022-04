Хохли й кацапи: звідки взялися ці слова й чому так називають українців і росіян

Що варто знати про походження слів “кацап” і “холол”?

Кацап та хохол — це зневажливі назви українця й росіянина за версією “Словника української мови”, які всі чули бодай раз у житті.

Однак далеко не всі замислюються над тим, звідки насправді взялись ці слова, а дарма.

Насправді такі зневажливі й дещо жартівливі назви мають дуже цікаве походження, яке пояснює багато речей.

Українське слово хохол позначає чуб або пелех та зводиться до праслов’янського *xoxolъ, від якого пішли й російське хохо́л, білоруське хахо́л, чеське chochol і словацьке chochol.

Чому ж саме так стали називати українців? Відповідь криється в нашому минулому.

Так зазвичай ходили й запорозькі козаки, які називали ці пасма оселедцями.

Варто зазначити, що такі чуби були своєрідними символами відваги, лицарства й людяності, тож носити їх могли далеко не всі на Запорізькій Січі.

Боягузи, недосвідчені вояки й брехуни такої честі не мали.

До речі, ще один цікавий факт з нашої історії: козак, якому відтяли оселедця, міг затаїти смертельну образу на того, хто позбавив його чуба.

На історичних портретах давньокиївського князя Святослава, першого гетьмана Січі Байди Вишневецького, а також національних героїв Івана Богуна та Івана Гонти голови всіх легендарних козаків прикрашають чуприни, які московський люд називав хохлами.

Ще одне тлумачення слова хохол пов’язане з нашою символікою.

Відтак, слово хохул (російською — хохол) монгольською означає небо і сонце, блакитно-жовтий.

Саме таку назву монголо-татари дали нашим пращурам, коли побачили українські прапори.

Прізвисько кацап має тюркське походження відповідно до однієї в версій.

Воно утворилося від арабського слова касаб, що перекладається як “м’ясник”, “той, що забиває худобу”.

Причепилось така назва до росіян ще в період захоплення військами московського царя Івана IV Казані, яка в XVI столітті була столицею поволзьких татар.

Тоді царю все ніяк не вдавалося захопити місто, Казань трималася навіть під час облоги.

Однак Іван вирішив піти на обман і присягнув на іконах Євангелії перед усіма представниками татарської верхівки й вельмож, що відпустить усіх захисників Казані, якщо вони складуть зброю й відчинять ворота фортеці.

Татари довірилися царю й відчинили ворота, склавши зброю.

Саме після цієї кривавої різанини до росіян, великого князя московського й царя Івана Грозного причепилось прізвисько кацап.

До речі, слово “кассап” є й у кримськотатарській мові, де воно має два значення: “м’ясник” і “кривавий”.

Існує ще одна народна версія походження слова кацап.

Річ у тому, що в минулому в Росії заведено було носити бороди.

Коли Іван Виговський одного разу привіз відповідь гетьманові Богдану Хмельницькому від московського царя, гетьман побачив там фразу:

Однак варто зазначити, що на думку істориків, таке походження не має нічого спільного з правдою.

Річ у тому, що для української мови того часу було нехарактерним поєднання двох слів (російського “как” та українського “цап”).

Наші мови існувала абсолютно окремо від ворожої.

