У житті як у кіно: ТОП-7 фільмів у яких росіяни програють по всіх фронтах

Добірка фільмів, у яких погані росіяни програють.

Україна — сильна країна, а українці обов’язково переможуть у війні, яку підступно й зненацька розв’язала верхівка російської влади.

Ранок у Великому Місті підготував добірку фільмів, у яких Росія програє битви на різних фронтах.

Дивіться та підкріплюйте свій козацький дух!

Рік випуску: 2017

Якщо не встигли подивитись цю стрічку — мерщій виправляйте це.

Сюжет

Вересень 2014 року, Донецький аеропорт. Українські військові четвертий місяць відбивають атаки супротивників, які прагнуть отримати одну з ключових точок для базування й перекидання військ.

Історія людей, що поклали своє життя заради того, щоб жили інші.

Марвел теж надає росіянам по заслугам!

Сюжет

Мільярдер-винахідник Тоні Старк після полону має проблеми зі здоров’ям, до того ж він веде особисту боротьбу за свій винахід-костюм проти уряду США.

Тим часом десь в обшарпаній Росії живе, одержимий помстою роду Старків, фізик і кримінальний геній Іван Ванко. Він будує власний суперкостюм і їде в Америку поквитатись з Тоні.

Однак добро перемагає зло, але з касовим прокатом у $200 млн.

Рік випуску: 1997

Головні ролі зіграли Харрісон Форд та Гері Олдмен.

Сюжет

Президент США Джеймс Маршалл у своєму виступі в Москві активно висловлює позицію проти терору і намір боротися з ним.

Президент зі своєю сім’єю і партнерами по роботі вилітає в США Бортом номер один.

Однак літак захоплюють терористи і погрожують вбивством заручників. Але, попри величезний ризик загинути, президент залишається на борту, щоб боротися з ворогами і звільнити свою дружину і дочку, а разом з тим і всю країну.

Рік випуску: 2019

Після своєї міжнародної прем’єри стрічка Атлантида отримала номінації та нагороди на десятках міжнародних фестивалях.

Втілення режисерського бачення долі деяких українських військових після переможного повернення з війни з Росією.

Сюжет

2025 рік. Сергій воював та повернувся додому, на схід України. Намагався знайти роботу, але всі підприємства закрилися, зона стала нежилою.

Герой страждає від посттравматичного синдрому, дія відбувається на тлі екологічної катастрофи.

Як герой проживатиме все? Дивіться у фільмі.

Рік випуску: 2011

Усім любителям напружених сюжетів та динамічного розвитку подій — увага!

Радимо не проходити повз цей фільм.

У фільму головному негіднику вдалось підірвати Кремль!

Сюжет

Суперагент Ітан Хант та його команда виконують чергову смертельну місію.

Вони намагаються довести свою непричетність до бомбардування Червоної площі в Москві і знайти небезпечного злочинця Кобальта.

За командою спецагентів стежить російський спецагент Сидоров, що ускладнює його і без того нелегке завдання. Він повсякчас знаходиться но крок назад, а у один із вирішальних моментів ставить під загрозу всю операцію.

Проте Хант добряче йому вправив росіянину мізки та врятував світ.

Рік випуску: 1985

Чимало спортивних поразок зазнавала Росія!

Хоча здебільшого це не визнають та приховують.

Ця стрічка наочно показує, що спорт не може бути поза політикою.

Сюжет

Роккі Бальбоа, боксер-чемпіон, живе щасливим життям, адже головні його мрії вже збулись.

Тим часом в Штати прилітає радянський чемпіон, 120-кілограмовий капітан Іван Драго і викликає на поєдинок американських бійців. Друг і партнер Роккі, Аполло Крід, охоплений патріотичним поривом, приймає виклик боксера з СРСР.

Іван Драго завдає американцеві серію жахливих ударів, один з яких стає вирішальним – Крід вмирає на рингу. Роккі вічуває провину і сам бажає битися з радянським боксером.

Однак для цього потрібно відмовитися від титулу, попрощатися з дружиною і сином, і летіти в далеку Москву, де призначений вирішальний поєдинок.

До речі, є ще один фільм, де на ринг виходять сини Драго та Кріда.

Його теж рекомендуємо переглянути.

Рік випуску: 2019

Військова драма знята на основі реальних подій.

Режисер Тимур Ященко надихнувся, побачивши відеоролик, знятий моряками, коли вони перебували в оточенні російських військ.

Сюжет

Звичайні сільські хлопці, Лев та Мишко, стають частиною команди на військовому кораблі Черкаси, який у 2014 році опиняється заблокований в озері Донузлав.

Серед інших військових кораблів, які поступово здають позиції, Черкаси залишається єдиним, який не готовий так просто йти на поступки ворогові.

Нагадаємо, раніше ми показували дитячі малюнки про війну.

