Більше жодних черг на АЗС: чи варто купувати електрокар під час війни

Що варто знати про електромобілі?
В умовах повномасштабної війни бензин перетворився на справжній скарб.
На АЗС стабільно вишиковуються довгі черги з охочих заправити баки, однак щастить не всім: у країні зараз дефіцит пального.
Відтак, громадяни частіше стали замислюватися над покупкою електрокарів.
Чимало водіїв уже пересіли на екологічний транспорт.
Журналісти Фактів ICTV дізналися у власників електроавто, які переваги й недоліки є в такого виду транспорту.
Детальніше читайте в матеріалі.
Чи варто зараз купувати електромобіль?
Що відбувається на ринку?
Варто зазначити, що за останній рік кількість запитів на електрокари зросла в 15 разів (за даними онлайн-магазину OLX).
Керівник підрозділу сервісу оголошень OLX. Авто Андрій Коцина заявив, що за останні півтора місяця на платформі розмістили 1,9 тисяч оголошень з продажу електромобілів та 1,3 тисячі з продажу гібридів.
Минулого року показник оголошень був значно меншим.
Тоді в аналогічний період розмістили лише 120 оголошень.
Ритейлер одного з електромобілів-бестселерів Ніссан Мотор Україна також підтвердив збільшення попиту на електрокари.
Компанія заявила, що протягом двох останніх тижнів клієнти повністю розкупили парк нових електромобілів.
Ажіотаж на екологічні авто почався ще у квітні:
– У квітні продаж електрокарів на українському авторинку зріс на 30%. Для порівняння, автомобілі з бензиновими двигунами впали у продажах на 90%, а дизелі – на 87%. Тобто електрокари – це був єдиний сегмент, який показав зростання, – каже менеджер з комунікації Ніссан Мотор Україна Володимир Іванов.
А от журналіст і автоблогер Сергій Волощенко називає ситуацію на ринку електромобілів стрибком інтересу, а не ажіотажем.
– Насправді, якщо подивитися, що відбувається з автомобільним ринком зараз, то зрозуміло, що нових автомобілів немає. Дилери та імпортери не працюють. За результатами 2021 року було зареєстровано понад 35 тис. електромобілів на всю країну, – зазначив Сергій.
Тобто, загалом у 2021 році завезли мільйон автівок, із яких лише 10 тис. – електрокари.
За словами автоблогера, поки в країні діє нульове розмитнення, всі масово везуть вживані автівки з Європи.
Гарне авто зараз можна придбати дешево: від €3,5-5 тис.
Автоексперт погодився з тим, що через підвищений попит зараз важко знайти електроавтівку вартістю $5 тис.
Оптимальною ціною Волощенко вважає 10-35 тис. у.о.
Чому електрокар вигідніший за звичайне авто?
Машина — задоволення не з дешевих.
Водії щодня витрачають чимало грошей на пальне.
Повний бак за умови, що бензин коштує 50 грн за літр, обійдеться у 2500 грн.
А от зарядка електровару вдома з максимальним запасом у 250 км пробігу коштуватиме 70 грн.
– Заряджати електрокари в Україні дуже дешево. У нас величезна різниця між вартістю пального і вартістю електроенергії. В Європі такого немає, там ці енергоносії коштують приблизно однаково, – заявив Волощенко.
Автоблогер також зазначив, що електромобіль – ідеальний варіант для поїздок у межах міста.
Звісно, це поганий транспорт для евакуації, бо на нього не можна далеко поїхати, однак для життя в мирних мовах він цілком підійде.
Які недоліки є в електромобілів?
У власників електрокарів не завжди є змога зарядити автомобіль.
Розраховувати на підстанції, які є в громадських місцях, не варто.
Потрібно мати спеціальні дроти чи контакт із постачальником, який подає зарядку через відповідну зарядку.
– Обов’язково потрібна власна розетка, розраховувати слід на себе, – зауважує Волощенко.
На думку експерта, електромобіль не має бути єдиною автівкою в родині.
Слід мати запасний варіант, на якому можна поїхати на велику відстань.Також по темі: Як уберегти авто під час бойових дій: практичні поради, що допоможуть захистити свій транспорт Безкоштовне розмитнення авто з ЄС: що потрібно знати про нові правила Без допомоги митних брокерів: як самостійно задекларувати авто за нульовим розмитненням
Також варто наголосити на тому, що більшість електрокарів, які продаються в Україні вживані, тож їхнього заряду вистачить максимум на 100 км їзди.
На вторинному ринку екологічне авто коштує від $10 тис.
За новий Nissan LEAF доведеться викласти близько 32 тис. у.о.
Досвід водіїв, які наважилися пересісти на електрокар
Василь Матвійчук з Луцька, який нещодавно придбав електромобіль, зазначив, що електрокар можна купити взагалі від $10 тис., авто буде менше проїжджати, але все одно, це буде економно. Tesla можна купити від $25 тис.
Сьогодні Василь витрачає на поїздки в десять разів менше коштів, ніж раніше.
На думку водія, електрокар уже давно перестав бути розкішшю.
– Тепер мені не потрібно стояти у кілометрових чергах по чотири години. Машина заряджається за півтори години на 400 км, а на заправці мені потрібно було б простояти чотири години, щоби залити 10 л на 100 км.
На 50 тис. км їзди чоловік заощаджує близько $5 тис.
Менеджер салону електрокарів Анатолій Гусєв також розповів, що попри попит, черг на зарядних підстанціях поки немає.
Більшість власників електрокарів заряджає авто вдома.
Зараз тариф становить 1.68 грн/кіловат. На станції за кіловат попросять від 7 до 12 грн.
– Удома можна встановити двотарифний лічильник і мати подвійну знижку, тоді кіловат обійдеться приблизно у 90 коп. До прикладу, 20 грн – це приблизно 150 км їзди влітку, і близько 80-90 км взимку, – розповідає Гусєв.
За словами Сергія Волощенка, кількість електрокарів в Україні зараз більша, ніж у Польщі.
Україна має хорошу динаміку розвитку електрозаправок, які розвиватимуться й надалі.
Однак автоблогер акцентує на тому, що дефіцит пального припиниться, тож варто подумати, чи будете ви використовувати електрокар у мирні часи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заощадити пальне.
Фото: Pexels