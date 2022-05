Більше жодних черг на АЗС: чи варто купувати електрокар під час війни

Що варто знати про електромобілі?

В умовах повномасштабної війни бензин перетворився на справжній скарб.

На АЗС стабільно вишиковуються довгі черги з охочих заправити баки, однак щастить не всім: у країні зараз дефіцит пального.

Відтак, громадяни частіше стали замислюватися над покупкою електрокарів.

Чимало водіїв уже пересіли на екологічний транспорт.

Журналісти Фактів ICTV дізналися у власників електроавто, які переваги й недоліки є в такого виду транспорту.

Детальніше читайте в матеріалі.

Варто зазначити, що за останній рік кількість запитів на електрокари зросла в 15 разів (за даними онлайн-магазину OLX).

Керівник підрозділу сервісу оголошень OLX. Авто Андрій Коцина заявив, що за останні півтора місяця на платформі розмістили 1,9 тисяч оголошень з продажу електромобілів та 1,3 тисячі з продажу гібридів.

Минулого року показник оголошень був значно меншим.

Тоді в аналогічний період розмістили лише 120 оголошень.

Ритейлер одного з електромобілів-бестселерів Ніссан Мотор Україна також підтвердив збільшення попиту на електрокари.

Компанія заявила, що протягом двох останніх тижнів клієнти повністю розкупили парк нових електромобілів.

Ажіотаж на екологічні авто почався ще у квітні:

А от журналіст і автоблогер Сергій Волощенко називає ситуацію на ринку електромобілів стрибком інтересу, а не ажіотажем.

Тобто, загалом у 2021 році завезли мільйон автівок, із яких лише 10 тис. – електрокари.

За словами автоблогера, поки в країні діє нульове розмитнення, всі масово везуть вживані автівки з Європи.

Гарне авто зараз можна придбати дешево: від €3,5-5 тис.

Автоексперт погодився з тим, що через підвищений попит зараз важко знайти електроавтівку вартістю $5 тис.

Оптимальною ціною Волощенко вважає 10-35 тис. у.о.

Машина — задоволення не з дешевих.

Водії щодня витрачають чимало грошей на пальне.

Повний бак за умови, що бензин коштує 50 грн за літр, обійдеться у 2500 грн.

А от зарядка електровару вдома з максимальним запасом у 250 км пробігу коштуватиме 70 грн.

Автоблогер також зазначив, що електромобіль – ідеальний варіант для поїздок у межах міста.

Звісно, це поганий транспорт для евакуації, бо на нього не можна далеко поїхати, однак для життя в мирних мовах він цілком підійде.

У власників електрокарів не завжди є змога зарядити автомобіль.

Розраховувати на підстанції, які є в громадських місцях, не варто.

Потрібно мати спеціальні дроти чи контакт із постачальником, який подає зарядку через відповідну зарядку.

На думку експерта, електромобіль не має бути єдиною автівкою в родині.

Слід мати запасний варіант, на якому можна поїхати на велику відстань.

Також варто наголосити на тому, що більшість електрокарів, які продаються в Україні вживані, тож їхнього заряду вистачить максимум на 100 км їзди.

На вторинному ринку екологічне авто коштує від $10 тис.

За новий Nissan LEAF доведеться викласти близько 32 тис. у.о.

Василь Матвійчук з Луцька, який нещодавно придбав електромобіль, зазначив, що електрокар можна купити взагалі від $10 тис., авто буде менше проїжджати, але все одно, це буде економно. Tesla можна купити від $25 тис.

Сьогодні Василь витрачає на поїздки в десять разів менше коштів, ніж раніше.

На думку водія, електрокар уже давно перестав бути розкішшю.

На 50 тис. км їзди чоловік заощаджує близько $5 тис.

Менеджер салону електрокарів Анатолій Гусєв також розповів, що попри попит, черг на зарядних підстанціях поки немає.

Більшість власників електрокарів заряджає авто вдома.

Зараз тариф становить 1.68 грн/кіловат. На станції за кіловат попросять від 7 до 12 грн.

За словами Сергія Волощенка, кількість електрокарів в Україні зараз більша, ніж у Польщі.

Україна має хорошу динаміку розвитку електрозаправок, які розвиватимуться й надалі.

Однак автоблогер акцентує на тому, що дефіцит пального припиниться, тож варто подумати, чи будете ви використовувати електрокар у мирні часи.

Фото: Pexels

