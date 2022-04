Без допомоги митних брокерів: як самостійно задекларувати авто за нульовим розмитненням

Як самостійно задекларувати транспорт, ввезений в Україну без сплати митних платежів?

З 6 квітня українців звільнили від сплати митних платежів за ввезення закордонного транспорту відповідно до Закону України № 2142-ІХ.

Відтак, власникам авто під час дії воєнного стану не потрібно платити митні платежі, акцизний податок та ПДВ.

Однак задекларувати покупку все одно доведеться. Зробити це можна й без допомоги митних брокерів за допомогою інформаційного порталу Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

У Державній Митній службі розповіли, як правильно задекларувати ввезений транспорт через онлайн-портал.

Аби самостійно задекларувати транспорт, потрібно зайти на інформаційний портал та обрати розділ Громадянам/Ввезення легкового автомобіля.

Під час заповнення митної декларації рекомендується залишити активною позначку в полі Оформлення без сплати платежів за законом 2142-IX.

Ця галочка активна за замовчуванням, тож не прибирайте її.

Зверніть увагу на те, що для попередньої декларації не потрібно обирати Код місця митного оформлення.

Річ у тому, що зараз документ формується автоматично без участі посадової особи чи митниці.

Цей процес триває 5-15 хвилин.

Скани копій документів подавати не потрібно, адже вони знадобляться під час заповнення додаткової декларації.

Водіям також не доведеться розраховувати післяплати.

Додаткова декларація заповнюється у звичайному порядку, однак митні платежі відтепер нараховуються умовно й не підлягають сплаті.

Для оформлення додаткової декларації вам знадобляться такі документи:

Зверніть увагу на те, що ці документи потрібно завірити електронним підписом.

Фото: Pexels

