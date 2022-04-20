УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 20.04.2022 13:30
20.04.2022 13:30
Поділитися

Без допомоги митних брокерів: як самостійно задекларувати авто за нульовим розмитненням

Без допомоги митних брокерів: як самостійно задекларувати авто за нульовим розмитненням

Як самостійно задекларувати транспорт, ввезений в Україну без сплати митних платежів?

З 6 квітня українців звільнили від сплати митних платежів за ввезення закордонного транспорту відповідно до Закону України № 2142-ІХ.

Відтак, власникам авто під час дії воєнного стану не потрібно платити митні платежі, акцизний податок та ПДВ.

Однак задекларувати покупку все одно доведеться. Зробити це можна й без допомоги митних брокерів за допомогою інформаційного порталу Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

У Державній Митній службі розповіли, як правильно задекларувати ввезений транспорт через онлайн-портал.

Детальніше читайте в матеріалі.

Розповідаємо, як самостійно задекларувати ввезений транспорт онлайн?

Як працює Єдине вікно для міжнародної торгівлі?

Аби самостійно задекларувати транспорт, потрібно зайти на інформаційний портал та обрати розділ Громадянам/Ввезення легкового автомобіля.

Під час заповнення митної декларації рекомендується залишити активною позначку в полі Оформлення без сплати платежів за законом 2142-IX.

Ця галочка активна за замовчуванням, тож не прибирайте її.

водій

Як оформити попередню декларацію?

Зверніть увагу на те, що для попередньої декларації не потрібно обирати Код місця митного оформлення.

Річ у тому, що зараз документ формується автоматично без участі посадової особи чи митниці.

Цей процес триває 5-15 хвилин.

Після оформлення декларації можна ввозити транспорт в Україну через будь-який КПП митниці, яку ви вказували в документі.

Скани копій документів подавати не потрібно, адже вони знадобляться під час заповнення додаткової декларації.

Водіям також не доведеться розраховувати післяплати.

Також по темі: Як працює страхування під час війни: чи відшкодують збитки за зруйнований дім або авто? Правила евакуації. Як діяти в разі обстрілу колони авто на трасі Як заощадити пальне? Поради, які допоможуть зменшити споживання бензину

Як оформити додаткову декларацію?

Додаткова декларація заповнюється у звичайному порядку, однак митні платежі відтепер нараховуються умовно й не підлягають сплаті.

Для оформлення додаткової декларації вам знадобляться такі документи:

  • договір купівлі-продажу;
  • будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України.
  • документ про дотримання екологічних норм;
  • технічні документи транспорту;
  • паспорт для перетину кордону;
  • номер картки платника податків;

Зверніть увагу на те, що ці документи потрібно завірити електронним підписом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про нові правила безкоштовного розмитнення авто з ЄС.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: іноземні авто, автомобілісти, війна в Україні, розмитнення іноземних авто
20.04.2022 13:30
Джерело: Державна митна служба України



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь