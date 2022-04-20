Без допомоги митних брокерів: як самостійно задекларувати авто за нульовим розмитненням

Як самостійно задекларувати транспорт, ввезений в Україну без сплати митних платежів?
З 6 квітня українців звільнили від сплати митних платежів за ввезення закордонного транспорту відповідно до Закону України № 2142-ІХ.
Відтак, власникам авто під час дії воєнного стану не потрібно платити митні платежі, акцизний податок та ПДВ.
Однак задекларувати покупку все одно доведеться. Зробити це можна й без допомоги митних брокерів за допомогою інформаційного порталу Єдине вікно для міжнародної торгівлі.
У Державній Митній службі розповіли, як правильно задекларувати ввезений транспорт через онлайн-портал.
Детальніше читайте в матеріалі.
Розповідаємо, як самостійно задекларувати ввезений транспорт онлайн?
Як працює Єдине вікно для міжнародної торгівлі?
Аби самостійно задекларувати транспорт, потрібно зайти на інформаційний портал та обрати розділ Громадянам/Ввезення легкового автомобіля.
Під час заповнення митної декларації рекомендується залишити активною позначку в полі Оформлення без сплати платежів за законом 2142-IX.
Ця галочка активна за замовчуванням, тож не прибирайте її.
Як оформити попередню декларацію?
Зверніть увагу на те, що для попередньої декларації не потрібно обирати Код місця митного оформлення.
Річ у тому, що зараз документ формується автоматично без участі посадової особи чи митниці.
Цей процес триває 5-15 хвилин.
Після оформлення декларації можна ввозити транспорт в Україну через будь-який КПП митниці, яку ви вказували в документі.
Скани копій документів подавати не потрібно, адже вони знадобляться під час заповнення додаткової декларації.
Водіям також не доведеться розраховувати післяплати.Також по темі: Як працює страхування під час війни: чи відшкодують збитки за зруйнований дім або авто? Правила евакуації. Як діяти в разі обстрілу колони авто на трасі Як заощадити пальне? Поради, які допоможуть зменшити споживання бензину
Як оформити додаткову декларацію?
Додаткова декларація заповнюється у звичайному порядку, однак митні платежі відтепер нараховуються умовно й не підлягають сплаті.
Для оформлення додаткової декларації вам знадобляться такі документи:
- договір купівлі-продажу;
- будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України.
- документ про дотримання екологічних норм;
- технічні документи транспорту;
- паспорт для перетину кордону;
- номер картки платника податків;
Зверніть увагу на те, що ці документи потрібно завірити електронним підписом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про нові правила безкоштовного розмитнення авто з ЄС.
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