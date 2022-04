Безкоштовне розмитнення авто з ЄС: що потрібно знати про нові правила

Як безкоштовно розмитнити автівку з ЄС?

Воєнний стан здійснив заповітну мрію багатьох охочих купити нове авто в ЄС.

Відтепер Верховна Рада дозволила ввозити в Україну іноземні машини без сплати мита та зборів.

Розмитнення іноземних автівок було головним болем протягом десятиліть для покупців транспорту, адже дуже часто сума податків перевищувала вартість самого автомобіля.

Нові правила ввезення почнуть діяти вже зовсім скоро.

Розповідаємо, як працюватимуть нові правила розмитнення та кому більше не доведеться платити.

На початку повномасштабної війни з Європи дозволяли ввозити автівки лише для доставки гуманітарної допомоги, евакуації цивільних та для потреб військових.

Однак наприкінці Уряд скасував усі податки та збори на імпортні автомобілі для всього населення та дозволив їхнє ввезення в період війни.

Закон набуде чинності після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до нової постанови, з 1 квітня 2022 року без сплати податків, акцизного збору та мита в Україну з Європи можна буде ввозити:

Однак варто зауважити, що такі пільги діятимуть лише на період чинності воєнного стану, який запровадили 24 лютого 2022 року.

В Інституті дослідження авторинку наголошують на тому, що купівельна спроможність українців знизилася, а вітчизняні автовиробники в Україні відсутні:

За попередніми оцінками експертів, від початку війни в Україні понад пів мільйона власників втратили свої автівки без можливості відновлення.

До речі, ще одна приємна звістка для охочих купити іноземну машину: тепер митні формальності займатимуть близько години за спрощеною процедурою.

Однак у нововведення є й мінуси: за словами міністра фінансів Сергія Марченко, через бойові дії надходження в держбюджет від митниці в березні становитимуть лише 7 млрд грн, хоч за планом ця сума мала бути в понад 5 разів вищою (39 млрд).

Частково гроші все ж доведеться платити.

По-перше, покупці мають покрити витрати, не пов’язані з митницею.

Власники новеньких машин повинні сплатити від 3 до 5% від вартості авто в пенсійний фонд для першої реєстрації.

190,15 грн коштує сама реєстрації, 114 грн треба заплатити за бланк свідоцтва та ще 135 грн — за номерні знаки.

Охочі купити нове авто в ЄС можуть зіштовхнутися зі ще однією проблемою: чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон (заборона не стосується багатодітних батьків та батьків-одинаків, що виховують неповнолітніх).

Однак купити транспортний засіб за кордоном можна й без фізичної присутності: це можна зробити за довіреністю нотаріуса.

Ще один варіант — звернутися до компаній-імпортерів авто в Україну, послуги яких коштують від 400 до 1000 доларів.

На тих, хто хоче купити авто зі Сполучених Штатів Америки та ввезти його в Європу, а потім в Україну, чекає невелике розчарування: за імпорт автівок із США в ЄС доведеться платити додатковий платіж відповідно до законодавства певної країни.

Отож, краще все ж обирати транспорт з ЄС.

Варто зазначити, що вартість розмитнення залежить від року випуску авто, типу та об’єму двигуна, а також вартості машини за кордоном.

Відтак, щоб розмитнити десятирічного автомобіля з дизельним двигуном об’ємом 1 500 куб см, який у ЄС коштує 5 тисяч євро, потрібно сплатити близько 2 800 євро.

Після набуття чинності нового закону, ця додаткова сума зникне, а вартість автівок знизиться на 30 %, а подекуди навіть на 70%.

Проте слід розуміти, що ціна не зменшить на всі моделі різко. Цей процес триватиме певний час, різкого обвалу цін не буде.

Фото: Pexels

