Як уберегти авто під час бойових дій: практичні поради, що допоможуть захистити свій транспорт

Як уберегти своє авто в разі евакуації?

В умовах повномасштабної війни мільйонам українців доводиться якомога швидше тікати з рідних міст, аби врятувати своє життя.

У таких екстремальних умовах далеко не в усіх є можливість виїхати на власному авто, аби переправити транспорт у місце тимчасового перебування.

Власникам машин варто заздалегідь потурбуватися про безпеку своєї автівки, аби вона “дочекалася” власника після закінчення активних бойових дій.

Ретельно захищати транспорт варто й людям на тимчасового окупованих територіях, адже дуже часто саме машина — єдиний спосіб вибратися до міста, де немає постійних обстрілів.

Розповідаємо, як захистити своє авто в умовах війни.

Найкращим варіантом буде підземний паркінг або гараж із міцним перекриттям.

Пам’ятайте про те, що металеві ворота гаража дуже легко пробиваються кулями, тож автомобіль варто поставити багажником до воріт.

Однак слід розуміти, що стіна з цегли може притиснути авто в разі руйнування.

Якщо авто терміново потрібно залишити, а безпечного місця поряд із вами немає, накиньте на машину ковдру або спеціальний чохол.

Слід зазначити, що ваша автівка не має заважати руху іншого транспорту.

Вимикайте акумулятор, коли він вам не потрібен.

Це допоможе уникнути короткого замикання та пожежі.

Не забувайте й про шини: їх потрібно накачати, аби каркас покришки не деформувався із часом.

Авто також варто поставити на колодки, аби колеса не перебували під тиском.

Не залишайте в баку багато пального, яке може стати приманкою для злочинців.

Заберіть із салону всі речі та за можливості тримайте акумулятор, запчастини та запасні колеса окремо від автівки.

Зробіть фото своєї машини, аби в разі її зникнення мати зачіпки, які допоможуть знайти транспортний засіб.

Досвідчені автомобілісти радять взагалі не замикати двері авто на замки: так є шанс, що машину не зламають, а заберуть лиш усе цінне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заощадити пальне.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.