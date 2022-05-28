Магнітні бурі у червні 2022 – календар небезпечних дат

Червень 2022 року стане відносно спокійним періодом для українців.

Магнітні бурі чекають на українців лише на початку місяця.

Саме в ці дні метеочутливі люди почуватимуть себе погано через потужні магнітні коливання.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у червні 2022.

Магнітні бурі у червні 2022

8-9 червня – середня буря 11 червня – сильна буря

Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?

У період магнітних бур метеозалежні люди часто скаржаться на:

сильний головний біль

підвищений артеріальний тиск

нудоту й запаморочення

тахікардію

нестабільний емоційний стан

підвищену сонливість та слабкість

проблеми з концентрацією

Як мінімізувати ризики для свого здоров’я?

Пийте якомога більше води або трав’яних чаїв. Покращити самопочуття допоможе й цикорій.

На період магнітних бур забудьте про каву та алкоголь.

Будьте особливо обережними за кермом під час магнітних бур, адже в будь-який момент ви можете втратити контроль над транспортом через слабкість.

Відмовтеся від солодощів, а також гострої й солоної їжі.

За потреби можете приймати натуральні заспокійливі, аби знизити тривожність.

Намагайтеся якомога менше пересуватися в громадському транспорті, адже там дуже часто буває спекотно, а вам потрібно мати доступ до свіжого повітря.

Намагайтеся частіше виходити на вулицю. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.

Дайте своїй нервовій системі відпочити від стресів та абстрагуйтеся від новин бодай на певний час.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знизити тиск в домашніх умовах.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.