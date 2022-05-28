Магнітні бурі у червні 2022 – календар небезпечних дат

Червень 2022 року стане відносно спокійним періодом для українців.
Магнітні бурі чекають на українців лише на початку місяця.
Саме в ці дні метеочутливі люди почуватимуть себе погано через потужні магнітні коливання.
У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у червні 2022.
Магнітні бурі у червні 2022
8-9 червня – середня буря
11 червня – сильна буря
Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?
У період магнітних бур метеозалежні люди часто скаржаться на:
- сильний головний біль
- підвищений артеріальний тиск
- нудоту й запаморочення
- тахікардію
- нестабільний емоційний стан
- підвищену сонливість та слабкість
- проблеми з концентрацією
Як мінімізувати ризики для свого здоров’я?
- Пийте якомога більше води або трав’яних чаїв. Покращити самопочуття допоможе й цикорій.
- На період магнітних бур забудьте про каву та алкоголь.
- Будьте особливо обережними за кермом під час магнітних бур, адже в будь-який момент ви можете втратити контроль над транспортом через слабкість.
- Відмовтеся від солодощів, а також гострої й солоної їжі.
- За потреби можете приймати натуральні заспокійливі, аби знизити тривожність.
- Намагайтеся якомога менше пересуватися в громадському транспорті, адже там дуже часто буває спекотно, а вам потрібно мати доступ до свіжого повітря.
- Намагайтеся частіше виходити на вулицю. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.
- Дайте своїй нервовій системі відпочити від стресів та абстрагуйтеся від новин бодай на певний час.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знизити тиск в домашніх умовах.
Фото: Рexels