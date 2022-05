Сидіти вдома — не варіант! Куди піти на День Києва 2022, аби отримати позитивні емоції

Куди піти на День Києва 2022?

День Києва у 2022 році стане особливим для всіх жителів та гостей столиці.

Свято, що припадає на 29 травня, тепер має величезне значення навіть для тих, хто раніше не знав про нього.

Аби українці змогли перебувати у вільному місті, тисячі воїнів віддали своє життя.

Та попри всі жахіття війни, Київ поступово повертається до життя.

Маршрути громадського транспорту частково відновили, сотні закладів харчування вже чекають на клієнтів, а гуляти містом тепер можна до 23.00.

Розповідаємо, де можна відзначити День Києва 2022.

Одна з найулюбленіших локацій багатьох киян.

З 24 квітня на ВДНГ всі охочі можуть орендувати велосипеди, аби покататися величезною територією.

Орендувати двоколісний транспорт можна за допомогою сервісу Veliki.ua, який працює в будні з 11:00 до 19:00, у вихідні з 10:00 до 20:00.

Вартість прокату стартує від 75 грн.

Послуги з оренди велосипедів на ВДНГ надає й Velolife, який працює з 10:00 до 19:00 тільки у вихідні дні.

Оренда двоколісного коштуватиме від 60 грн.

Усі гурмани також зможуть насолодитися смачною їжею та напоями у ресторанах та кав’ярнях на ВДНГ.

Для відвідувачів уже відкриті:

А от батькам із дітьми точно сподобається простір сімейного відпочинку KACHELI, який працює щодня з 10:00 до 19:00, у вихідні до 21:00.

Вартість квитків — 60 грн, а діти зростом до 120 см можуть кататися на гойдалках безкоштовно.

Традиційний благодійний забіг у столиці цьогоріч відбудеться, однак організатори змінили формат.

На День Києва 2022 кошти збиратимуть для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Основна мета заходу — допомогти хворим діткам, а також об’єднати українців.

Усі охочі зможуть пробігти 5 км в будь-якому місці та в будь-який зручний для себе час.

Зареєструватися на марафон можна на сайті до 29 травня включно з будь-якого куточка України або світу.

Зверніть увагу на те, що реєстрація можлива лише після внеску 250 грн.

З 12 квітня в столиці відновила роботу мережа кінотеатрів Планета Кіно.

До Дня Києва там показуватимуть фільми:

З 12 травня для відвідувачів відкритий і кінотеатр Жовтень.

Кінопрем’єри на екрані показують щовечора, а ціни залишились такими ж, як і до війни, однак на офіційному сайті закладу час сеансів поки не встановлено.

До речі, вимушені переселенці зможуть насолоджуватися фільмами в кінотеатрі безкоштовно.

Усім шанувальникам театрального мистецтва неодмінно сподобається вистава “33 постріли” за А.П. Чеховим, яка відбудеться 29 травня о 19:00 в театрі Між Трьох Колон на Львівській площі, 14.

Квитки можна придбати за 200 грн.

Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки також потішить відвідувачів виставою на День Києва.

29 травня там показуватимуть “Фальшиву ноту”.

Вистава висвітлює проблему кохання та ненависті, доброти та лицемірства, зради та духовної чистоти.

Неперевершений музичний супровід, чудова акторська гра та справжня буря емоцій чекають на глядачів 19 травня о 15:00 на вулиці Богдана Хмельницького, 5.

Квитки на виставу коштують від 50 до 200 грн.

О 16:00 у театрі ім. Лесі Українки покажуть ще одну виставу.

Спектакль “Варшавська мелодія” вже встиг підкорити серця глядачів у багатьох країнах світу.

Лірична драма про кохання, розтоптане політикою та людей, що намагаються знайти себе, неабияк актуальна для українців саме зараз.

Атмосфера післявоєнного часу, показана у виставі, неодмінно захопить молоду публіку.

Квитки на виставу коштують від 100 грн.

А от артстудія Темний Софіт покаже комедію “Знайомство з кінчанням” за п’єсою драматурга Олександра Неволька.

Вистава змусить глядачів поринути з головою в історію немолодої жінки, що мріє знайти чоловіка та сподіваються на диво.

Несподівано в її квартирі з’явився голий чоловік та поставив під сумнів усі її переконання та цінності.

Показуватимуть виставу 29 травня о 15:00 за адресою вулиця Володимирська, 71.

Квитки коштують від 200 грн.

У цьому ж театрі о 17:00 на День Києва можна буде подивитися виставу “Перший контакт”, яка розповідає про першу зустріч мешканців Землі з інопланетянами.

Під час знайомства відбудеться не тільки перший контакт, а й перший інтимний зв’язок між людьми та позаземними істотами.

Вартість квитків стартує від 250 грн

Театр Чорний квадрат 29 травня о 18:00 покаже комедійну імпровізацію.

До інтерактивного шоу залучать усіх активних глядачів, тож ніхто не відчуватиме себе відірваним від дійства.

Імпровізаціє відбудеться в Osocor Residence на вулиці Виноградна, 2.

Ціна квитків коливається від 300 до 450 грн.

Як щодо малювання епоксидною смолою?

Від такої розваги в захваті будуть і діти, і дорослі.

Усі учасники заходу отримають готові картини, а також арттерапію й позитивні емоції.

Артстудія ТВОРЧІ, що розташована на вулиці Володі Дубініна, 2 (офіс 3) проведе майстер-клас 29 травня о 18:00.

Вартість — 2000 грн.

Ну а тим, хто обожнює музику, точно варто сходити на шоу BLUES for ЗСУ з Максом Тавричеським.

Ця подія поєднує якісну музику та добру справу.

Насолодитися блюзом та підтримати захисників України можна буде 29 травня о 18:00 в Docker-G pub, вулиці Ігорівській, 13/5.

Квитки коштують від 100 до 400 грн.

Ідеальна локація для тих, хто хоче насолодитися природою.

Російські загарбники знищили головну будівлю парку та викрали інструменти, однак зараз Добропарк уже приймає відвідувачів.

Територію ретельно перевірила ДСНС, тож гуляти там цілком безпечно.

Квитки можна придбати онлайн за 100 грн (для дітей) і за 200 грн (для дорослих).

Варто зазначити, що внесок кожного в такі непрості часи допоможе парку відбудуватися якомога швидше.

Працює Добропарк з понеділка по неділю з 09:00 до 19:30.

Адреса: село Мотижин, Макарівський район, Житомирська траса, 29 км.

Аби яскраво провести час на День Києва, не потрібно мати багато грошей.

Ба більше, можна обійтися й без них.

Відтак, можна прогулятися місцями, з яких відкриваються неймовірні краєвиди:

Випити кави й насолодитися музикою вуличних виконавців можна й у таких місцях:

