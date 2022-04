Не поспішайте розслаблятися: правила безпеки на звільнених від окупантів територіях

Телеведучий та журналіст Дмитро Комаров розповів, як правильно поводитися на звільнених від ворогів територіях.

Після звільнення Київської області від окупантів чимало місцевих жителів почали повертатися додому.

Більшості здається, що небезпека вже позаду, адже загарбників вигнали з територій, однак втрачати пильність не слід.

Підступні військові РФ залишили багато неприємних “сюрпризів”, що можуть забрати життя невинних людей у селах та містечках.

Відомий український телеведучий та журналіст Дмитро Комаров розповів, яких правил безпеки варто дотримуватися на звільнених територіях.

Російські нелюди під час свого відходу мінували все, що бачили на своєму шляху: парки, ліси, будинки цивільних, автомобілі, офіси, двері підвали та навіть тіла вбитих людей.

Вони часто залишають примітивні гранати Ф-1, які можуть здетонувати від одного необережного руху.

Саме тому всім, хто повертається до звільнених територій, потрібно пильно дивитися під ноги перед кожним наступним кроком.

Аби не стати жертвою вибуху, цивільним варто пам’ятати про кілька простих правил:

Бережіть себе та своїх близьких! Саме пильність і відповідальність часом здатні врятувати нас від лиха.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розрізнити вибухонебезпечні предмети та вберегтися від них.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.