Не лише ключ до схуднення. ТОП корисних продуктів із низьким глікемічним індексом

Продукти із низьким глікемічним індексом

Глікемічний індекс — це показник того, як ті чи інші продукти впливають на рівень глюкози в крові.

За ним особливо ретельно слідкують ті, хто худнуть або хочуть зберегти свою форму.

І навпаки — продукти з низьким глікемічним індексом повільно перетравлюються і засвоюються.

Вони, окрім того, що надовго залишають тебе ситим, ще й запобігають різким стрибкам рівня цукру в крові, тобто мінімізують ризики виникнення цукрового діабету.

Ось чому до раціону слід включити продукти з низьким рівнем глікемічного індексу.



Помилково вважати, що для схуднення з раціону необхідно виключити всю запашну випічку.

Якщо вживання білого хліба цілком справедливо треба мінімізувати, то про цільнозерновий цього точно не скажеш.

Але не лише він може похизуватися своїм низьким глікемічним індексом.

Це стосується також мультизернового, житнього, а також того, що приготований на заквасці або без використання дріжджів.

Хороші новини для любителів каші на сніданок або вуглеводного гарніру на вечерю.

Є смачні та корисні крупи з низьким глікемічним індексом, ось як:

На жаль, далеко не всі овочі можуть приносити суцільну користь.

Та все ж, ті, які знані за низький глікемічний індекс, точно не нашкодять.

Якщо говорити про крохмалисті овочі, то це лише солодка картопля батат.

Соковиті яблука та груші, солодкі абрикоси й персики, кислуваті ківі і сливи, а також усі види ягід.

Парадоксально, але це не перелік табу для схуднення.

Це продукти з низьким глікемічним індексом.

Тому не варто відмовлятися від такого корисного задоволення, просто слід пам’ятати про почуття міри.

Молочку — ще одну приємну користь — не слід собі забороняти.

Звісно, якщо ти не алергик.

Адже молоко, домашній сир, натуральний йогурт, а також мигдальне і кокосове молоко теж мають низький глікемічний індекс.

У список продуктів із низьким глікемічним індексом можна сміливо включати всі ті, що не містять вуглеводів.

Тобто м’ясо сюди підходить, як ніщо інше.

Саме тому яловичина, курка, баранина, індичка і навіть свинина опинилися у нашому списку.

Ну, тут, як завжди слід пам’ятати про міру. Особливо, коли мова про жирну свинину.

Дари моря здатні принести не лише райську насолоду, а й неабияку користь для організму.

Особливо ті, що можуть похизуватися низьким глікемічним індексом.

Правильні жири мусять бути в нашому раціоні, оскільки вони оптимізують жировий обмін.

Саме тому в нашому списку опинилися оливкова, соняшникова, кукурудзяна, соєва та рапсова олії, насіння, а також ціла низка смачних горішків:

