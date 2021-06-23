Продукти-канцерогени: яка їжа сприяє онкологічним хворобам

Продукти, що містять канцерогенні речовини.

“Рак” — це слово лякає і наводить на дуже похмурі думки, коли мова йде про онкологічну хворобу.

Дехто навіть боїться вимовляти його уголос.

І хоч, при своєчасному лікуванні, рак не є вироком, ніхто не хоче зустрітися з ним лице в лице.

Але, чи знав(ла) ти, що причиною 35% злоякісних пухлин є неправильне харчування?

Чимало продуктів, які щодня лежать на нашому столі, містять канцерогени.

Вони, у свою чергу, підвищують ризик розвитку онкології.

Що це за речовини? Та про які продукти йдеться? Ранок у Великому Місті про все розповість.

Що таке канцерогени?

Слово «канцероген» походить від «cancer», що з латині перекладається як рак.

Це хімічна речовина, фізичний фактор, вірус, який здатний викликати або прискорювати розвиток злоякісної пухлини.

Канцерогени можуть потрапляти до нашого організму через забруднену екологію, віруси та інфекції або куріння тютюну.

Проте саме з їжею в організм людини надходить до 70 % канцерогенів, тоді як з повітрям і питною водою – тільки 30 %.

Канцерогени можуть утворюватися у певних продуктах харчування під час їх кулінарної обробки чи за неправильного зберігання.

Про яку саме їжу йдеться? Читай нижче.

Продукти-канцерогени

Фастфуд

Почнемо ми із найочевиднішого.

Смажена їжа, а також їжа із ресторанів швидкого приготування вважається нездоровою і не рекомендується для жодного раціону харчування.

Це тобі точно відомо, а віднині пам’ятай, що вона не лише сприяє виникненню ожиріння та різних родів гастриту, а й може викликати рак.

Картопля фрі, чипси та інші шкідливі перекуси можуть містити високий рівень акриламіду.

Це канцерогенна речовина, що міститься у всіх продуктах, які нагрівають до температури вище, ніж 120° C.

Генетично модифіковані продукти

Суперечки про безпеку чи потенційну загрозу генетично модифікованих організмів для людства ведуться постійно.

Ніхто з певністю сказати не може, що продукти із позначкою ГМО на пакуванні викликають рак.

Воно й не дивно.

Адже передбачити, яким чином вплине продукт генної інженерії у довгостроковій перспективі на здоров’я наступних поколінь, сьогодні не ризикне ніхто.

Цілком відмовитися від таких продуктів, до яких, до речі, відносяться квасоля та цукровий буряк, кабачки та картопля, ми не можемо.

Проте вживати їх у помірній кількості й дбати про те, щоб вирощення продукту було якомога органічніше, нам таки слід.

Оброблене м’ясо

Цей пункт точно багатьом не буде до вподоби.

Звичні для нас смаколики, на кшталт шинки, сосисок та ковбаси були ще в 2015 році внесені ВООЗ до списку канцерогенів.

Окрім обробленого м’яса, ці продукти містять ще й велику кількість різних хімічних консервантів, штучних барвників, жиру і солі.

Усе це додають в продукти, щоб вони довше залишалися свіжими та виглядали апетитно.

Одні з найпоширеніших добавок — нітрат і нітрит натрію, що суттєво збільшують ризик розвитку раку товстої кишки.

Рафіновані цукор та борошно

Як рафіноване борошно, так і рафінований цукор можуть сприяти зростанню і поширенню ракових клітин в організмі.

Обоє продуктів містять небезпечні канцерогенні речовини.

До того ж, рафіновані вуглеводи відносяться до продуктів з високим глікемічним індексом.

Вони швидко підвищують рівень цукру в крові, сприяють зростанню та поширенню ракових клітин в організмі, а також живлять їх.

Подібна ситуація і з замінниками цукру. У них міститься багато штучної фруктози, яка швидко і легко засвоюється раковими клітинами.

Консервовані продукти

Хто ж не любить квашених огірочків чи маринованих помідорів?

Проте слід зважати, що при неправильному приготуванні та консервуванні, ці продукти здатні накопичувати в собі канцерогенні речовини, що сприяють розвитку раку.

Більшість бляшаних консервних банок покриті бісфенолом А (BPA), який є небезпекою для ендокринної системи.

Він руйнує чи імітує гормони і в результаті підвищує ризик захворювання на рак грудей або простати.

Консервовані помідори особливо шкідливі, оскільки через підвищену кислотність вони швидше вбирають в себе бісфенол А.

Дієтичні напої чи продукти

Чимало людей, які не хочуть обмежувати себе в улюблених газованих напоях чи перекусах, обирають “більш здорову” альтернативу — їх дієтичні аналоги.

Вважається, що вони можуть допомогти знизити і контролювати вагу і менш шкідливо впливають на організм.

Проте це лише ілюзія.

Було виявлено, що ці, так звані здорові продукти містять аспартам – один з найбільш поширених штучних замінників цукру, який негативно впливає на здоров’я людини.

Він може викликати ряд негативних наслідків: від вроджених дефектів у дітей до злоякісних пухлин.

Боятися лиш одного слова “рак” недостатньо, потрібно мінімізувати всі ризики його розвитку.

Зрозуміло, що повністю позбутися усіх шкідливих продуктів ми не зможемо.

Проте принаймні постараймося вживати їх у меншій кількості, або й зовсім замінімо на більш здорові аналоги.

Нагадаємо, раніше ми публікували топ продуктів із високим вмістом антиоксидантів.

Головне фото: Unsplash

Софія Сукач

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