Вуглеводне вікно: що це і навіщо його зачиняти

Все, що варто знати про вуглеводне вікно.

Сильне почуття голоду після тренування — це нормально.

А от гасити його усім, що є у холодильнику — ні.

Що таке вуглеводне вікно і навіщо його зачиняти?

Так називається стан метаболізму, коли організм відчуває гостру потребу в поживних речовинах.

Зате — допомагає наростити маскулатуру.

Зазвичай це відбувається до або після тренування.

Під час активного тренування (не менш як 45 хвилин), організм людини втрачає воду і корисні речовини, тому після закінчення занять вимагає поповнення запасів.

Крім того, під час важких фізичних навантажень у нас підвищується рівень адреналіну кортизолу, що між іншим руйнує м’язи.

Для того щоб погасити вироблення гормонів стресу, потрібен інсулін. А, отже, не обійтися без підвищення рівню глюкози в крові.

Це і називається зачиненням вуглеводного вікна.

У багатьох людей вуглеводи асоціюються з усіма улюбленою випічкою.

То невже вуглеводне вікно дозволяє нам нею сповна насолодитися просто після тренування та ще й закусити це все забороненим фаст-фудом?

На жаль чи на щастя — але ні.

Під час відкритого стану здатність засвоювати вуглеводи і швидкість їх перетравлення і справді збільшується в 3-4 рази.

Організм настільки голодний, що всі з’їдені вуглеводи будуть забирати собі м’язи, і це фізичний стан стає ідеальною умовою для схуднення.

Але є список заборонених продуктів — в основному ті, які містять жири і клітковину.

До них відносяться:

Щоб зусилля, витрачені на тренування не виявились марними, краще заміни ці продукти на інші фрукти, фреші, мед, молоко і шоколад.

Зберігай і користуйся цими порадами, щоб спорт приносив тобі не лише задоволення, а й максимальну ефективність.

