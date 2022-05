Чим замінити сіль в їжі: 5 альтернативних варіантів

Чим можна замінити сіль при приготуванні страв.

Нині на полицях українських магазинів є обмежена кількість товарів.

Виробники зосередились на продуктах першої необхідності, але й їх інколи важко знайти.

Один з найбільш дефіцитних товарів – харчова сіль.

Чи є альтернатива і яка саме? Розповідаємо в матеріалі.

Готові суміші приправ часто вже містять в своєму складі сіль. На них не так звертають увагу, тому в магазині їх легше знайти.

До того ж, ці суміші є універсальними. Їх можна додавати в суп, гарнір чи інші страви.

Соєвий соус — чудова альтернатива солі.

Чайну ложку соусу можна додати в гарячу кашу, овочі або яєчню.

Також соєвим соусом можна замінити маринад для м’яса чи риби. Страва буде достатньо солоною та зі смачною скоринкою.

Лайфхак, який мало хто знає.

Якщо дрібно нарізати зубчики часнику та обсмажити їх на пательні з олією, то він отримає злегка солонуватий смак.

Господиням на замітку!

Якщо овочі висушити, вони матимуть солоний присмак, оскільки в них немає рідини.

Висушити овочі можна в духовці: змастіть їх олією і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Добре замінює сіль сушена селера, але її зараз важко знайти в магазинах.

Також підходять помідори, перець, морква.

Час діставати з погребів та комор консервацію.

Маринад з неї також не виливайте – його можна використовувати для приготування страв, адже містить багато солі та інших спецій.

Тож, навіть звичайна пісна гречана чи ячмінна каша з кількома ложками маринаду отримає зовсім інший смак.

До того ж, у магазинах можна знайти консерви з риби чи м’яса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які крупи не потрібно варити.

Фото: Рixabay

