Заощаджуємо час на приготування. Топ-5 каш, які не потрібно варити

Які крупи не потрібно варити.
На тлі війни, дехто з українців не має часу та можливості готувати їжу. В українських містах та селищах зникає газ та електрика після бомбардувань.
А дехто днями ховається в укритті без можливості поповнити запаси їжі.
Шеф та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов розповів, які крупи можна вживати без варіння.
Читай, як заощадити час на приготування і не зекономити на смаку.
Топ-5 каш, які не потрібно варити
Гречка
Одна з найулюбленіших каш українців.
Гречку не обов’язково варити – крупу можна просто заливати водою.
До того ж гречку не обов’язково заливати окропом, достатньо буде чистої води кімнатної температури.
Дотримуйтесь пропорції 1:2.
У воді вона має настоятися приблизно 5 годин, а краще 8-10. Після цього її можна їсти.
Однак для цього методу підійде лише коричнева гречка. Адже вона вже обсмажена і висушена і тому простої води буде достатньо, щоб гречка набухла.
Ячна крупа
Кашу з подробленого ячменю теж традиційно варять.
Однак ячку запарити.
Для цього залийте крупу окропом у пропорції 1:2.
Дайте настоятися щонайменше 2 години.
Час приготування залежатиме від розміру подробленого ячменю.
Кускус
Ця каша — найшвидша у приготуванні.
Достатньо залити окропом і накрити тарілкою на 15 хвилин.
Вода має покривати крупу зверху.
Перловка
Перлову крупу потрібно залити водою, якщо немає кип’ятку — не проблема. Достатньо буде і кімнатної температури.
Пропорція цієї каші складає 1:3
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За 24 години крупа буде готова до вживання.
Геркулес
Краще запастись кашею швидкого приготування.
Однак, якщо на упаковці вказано, що геркулес потребує варіння, є альтернативний спосіб приготування.
Залийте геркулес окропом і почекайте 20 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як в домашніх умовах очистити воду.
Фото: Рexels