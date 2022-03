Заощаджуємо час на приготування. Топ-5 каш, які не потрібно варити

Які крупи не потрібно варити.

На тлі війни, дехто з українців не має часу та можливості готувати їжу. В українських містах та селищах зникає газ та електрика після бомбардувань.

А дехто днями ховається в укритті без можливості поповнити запаси їжі.

Шеф та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов розповів, які крупи можна вживати без варіння.

Читай, як заощадити час на приготування і не зекономити на смаку.

Одна з найулюбленіших каш українців.

Гречку не обов’язково варити – крупу можна просто заливати водою.

До того ж гречку не обов’язково заливати окропом, достатньо буде чистої води кімнатної температури.

У воді вона має настоятися приблизно 5 годин, а краще 8-10. Після цього її можна їсти.

Однак для цього методу підійде лише коричнева гречка. Адже вона вже обсмажена і висушена і тому простої води буде достатньо, щоб гречка набухла.

Кашу з подробленого ячменю теж традиційно варять.

Однак ячку запарити.

Для цього залийте крупу окропом у пропорції 1:2.

Час приготування залежатиме від розміру подробленого ячменю.

Ця каша — найшвидша у приготуванні.

Достатньо залити окропом і накрити тарілкою на 15 хвилин.

Вода має покривати крупу зверху.

Перлову крупу потрібно залити водою, якщо немає кип’ятку — не проблема. Достатньо буде і кімнатної температури.

Пропорція цієї каші складає 1:3

Краще запастись кашею швидкого приготування.

Однак, якщо на упаковці вказано, що геркулес потребує варіння, є альтернативний спосіб приготування.

Залийте геркулес окропом і почекайте 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як в домашніх умовах очистити воду.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.