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ICTV Ранок 26.04.2022 15:34
26.04.2022 15:34
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Довго не псуються: перелік продуктів з тривалим терміном зберігання

Довго не псуються: перелік продуктів з тривалим терміном зберігання

Продукти, що можна довго зберігати вдома.

У період війни дуже важливо грамотно зробити продуктові запаси.

Комендантська година й постійна загроза обстрілів забирають можливість у будь-який момент купити всі необхідні харчі.

Тому варто раціонально придбати їжу, що зможе лежати вдома протягом місяців.

Розповідаємо, які продукти можна зберігати тривалий час.

Перелік продуктів із тривалим терміном зберігання

  • Сухарі й печиво без начинки
  • Різні види круп (рис, гречка, вівсянка, манна крупа і т.д.)
  • Консервовані квасоля й горох
  • Макаронні вироби
  • Мед
  • Консервовані овочі
  • Пакетовані напої: чай, кава, какао
  • Шпроти в жерстяній банці
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  • М’ясні консерви
  • Сухофрукти
  • Олія
  • Оцет
  • Сіль, цукор, сода
  • Різноманітні пакетовані соуси
  • Розтоплене вершкове масло
  • Зерна пшениці
  • Желе в пакетах
  • Сублімовані овочі

Пам’ятайте, що навіть такі продукти потрібно правильно зберігати.

Тримайте їх якомога далі від вологи при кімнатній температурі.

Запасайтеся з розумом, подбайте про тих, кому може не вистачити їжі через чиюсь жадібність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взяти із собою в бомбосховище.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, продукти
26.04.2022 15:34



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