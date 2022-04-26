Довго не псуються: перелік продуктів з тривалим терміном зберігання

Продукти, що можна довго зберігати вдома.
У період війни дуже важливо грамотно зробити продуктові запаси.
Комендантська година й постійна загроза обстрілів забирають можливість у будь-який момент купити всі необхідні харчі.
Тому варто раціонально придбати їжу, що зможе лежати вдома протягом місяців.
Розповідаємо, які продукти можна зберігати тривалий час.
Перелік продуктів із тривалим терміном зберігання
- Сухарі й печиво без начинки
- Різні види круп (рис, гречка, вівсянка, манна крупа і т.д.)
- Консервовані квасоля й горох
- Макаронні вироби
- Мед
- Консервовані овочі
- Пакетовані напої: чай, кава, какао
- Шпроти в жерстяній банці
- М’ясні консерви
- Сухофрукти
- Олія
- Оцет
- Сіль, цукор, сода
- Різноманітні пакетовані соуси
- Розтоплене вершкове масло
- Зерна пшениці
- Желе в пакетах
- Сублімовані овочі
Пам’ятайте, що навіть такі продукти потрібно правильно зберігати.
Тримайте їх якомога далі від вологи при кімнатній температурі.
Запасайтеся з розумом, подбайте про тих, кому може не вистачити їжі через чиюсь жадібність.
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