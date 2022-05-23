Марля та пелюшки: альтернативи одноразовим підгузкам під час війни

Чим можна замінити одноразові памперси?
Війна неабияк змінила наш звичний ритм життя.
Затишні оселі змінилися на холодні підземні укриття, серіали та розважальні шоу — на новини, а загальнодоступні за мирних часів товари для багатьох стали справжньою розкішшю.
З труднощами доводиться зіштовхуватися батькам маленьких дітей, адже в умовах війни дістати памперси не так легко.
Зважаючи на те, що в деяких областях небезпечно виходити з дому або зі сховища до магазину, доводиться шукати альтернативу підгузкам.
Розповідаємо, чим можна замінити одноразові памперси в домашніх умовах.
Як замінити одноразові підгузки в умовах війни?
Памперс із марлі та пелюшки
Аби зробити домашню альтернативу магазинним підгузкам, складіть марлю в 3-4 шари, утворивши своєрідну прокладку.
Дитину покладіть на пелюшку, складену трикутником до половини спинки.
Марлю покладіть поміж жінок дитини, а пелюшку обмотайте так, аби вона утворила щось подібне на трусики.
Як перетворити одноразовий памперс на багаторазовий?
Виявляється, навіть використаному одноразовому памперсу можна дати “друге життя” й використовувати ще 5-7 разів, аж поки липучки не зносяться.
Для цього слід замочити памперс у воді, аби весь гель усередині набух.
Далі потрібно витягнути увесь вміст підгузка та прибрати внутрішній прошарок, зробивши надріз.
Після цього виверніть памперс, промийте його під водою та ретельно просушіть.
У залишену кишеньку вставляйте, складену в кілька шарів, або прокладку з тканини, яку можна змінювати за потребою.
Якщо збираєтесь використовувати такі підгузки, уважно слідкуйте, аби дитинка не була мокрою та запасіться марлею або тканиною.
Памперс із пелюшки
Створити саморобний памперс можна й без марлі.
Для цього слід згорнути пелюшку у два шари та повернути згином до себе.
Далі покладіть палець між згином, а другою рукою тримайте кінець пелюшки.
Починайте відчувати її кінець та зробіть трикутник.Також по темі: Знімаємо стрес у дітей: які заспокійливі можна давати малечі? Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів Діти й війна: як вберегти дитячу психіку
Після цього перевернуть отриману фігуру на зворотний бік, в кінець, який не увійшов, згорніть у два шари, аби вийшла своєрідна прокладка для вбирання рідини посередині трикутника.
Аби шар для вбирання рідини був товщим, можна додати ще одну пелюшку, згорнувши її в кілька разів.
Слід зазначити, що для саморобних підгузків краще брати пелюшки розміром 70 на 70 см або ж 70 на 100 см.
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