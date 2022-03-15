Де в Києві відкриті автосервіси: карта СТО, що працюють

У додатку Київ Цифровий з’явилася мапа СТО, які працюють.
Зокрема, там є інформація щодо графіка роботи, контактів та адреси.
Так, інформація доступна у додатку та на спеціальному сайті.
Так, за її допомогою, водії зможуть знайти найближчу точку технічного обслуговування – це критично важливо в реаліях війни з Росією.Також по темі: Де купити ліки в Києві: інтерактивна карта аптек, які працюють Де знайти безкоштовну питну воду в Києві: інтерактивна карта Де купити все необхідне: карта продовольчих магазинів
За заявою КМДА, в сервіс можна додати всі станції, що працюють, якщо їх власники заповнять спеціальну форму.
У столичній адміністрації додали, що карта постійно оновлюватиметься.
У столичній адміністрації додали, що карта постійно оновлюватиметься.
Нагадаємо, раніше ми публікували списки відкритих ринків в Києві.
Фото: Рexels