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ICTV Ранок 15.03.2022 13:00
15.03.2022 13:00
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Де в Києві відкриті автосервіси: карта СТО, що працюють

Де в Києві відкриті автосервіси: карта СТО, що працюють

У додатку Київ Цифровий з’явилася мапа СТО, які працюють.

Зокрема, там є інформація щодо графіка роботи, контактів та адреси.

Так, інформація доступна у додатку та на спеціальному сайті.

Так, за її допомогою, водії зможуть знайти найближчу точку технічного обслуговування – це критично важливо в реаліях війни з Росією.

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За заявою КМДА, в сервіс можна додати всі станції, що працюють, якщо їх власники заповнять спеціальну форму.

У столичній адміністрації додали, що карта постійно оновлюватиметься.

У столичній адміністрації додали, що карта постійно оновлюватиметься.

Нагадаємо, раніше ми публікували списки відкритих ринків в Києві.

Фото: Рexels

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Теги: авто, машини
15.03.2022 13:00
Джерело: Факти Life



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