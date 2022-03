Де в Києві відкриті автосервіси: карта СТО, що працюють

У додатку Київ Цифровий з’явилася мапа СТО, які працюють.

Зокрема, там є інформація щодо графіка роботи, контактів та адреси.

Так, інформація доступна у додатку та на спеціальному сайті.

Так, за її допомогою, водії зможуть знайти найближчу точку технічного обслуговування – це критично важливо в реаліях війни з Росією.

За заявою КМДА, в сервіс можна додати всі станції, що працюють, якщо їх власники заповнять спеціальну форму.

У столичній адміністрації додали, що карта постійно оновлюватиметься.

Фото: Рexels

