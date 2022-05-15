До сліз. Топ-5 фільмів, від яких плакатимуть усі

Добірка фільмів, щоб виплакатись від душі.
Сльози — це не прояв слабкості.
Це доказ того, що у людини є душа і небайдуже серце.
Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку душевних фільмів, над якими не соромно поплакати.
Топ-5 фільмів, що доводять до сліз
Фрагменти жінки
Рік випуску: 2020
Рейтинг IMDB: 7,1
Драматична історія жінки, яка переживає втрату дитини.
Cюжет
Молода жінка, Марта, переживає наслідки складних пологів і втрати немовля.
Донедавна щаслива сімейна пара, тепер стикається з низкою неприємностей та проблем.
Трагічні події залишають глибоку травму в душі породіллі.
І вона не може впоратися з напливом емоцій.
Англійський пацієнт
Рік випуску: 1996
Рейтинг IMDB: 7,4
Військова драма про історію справжнього кохання.
Cюжет
Медсестра Ханна доглядає поранених в Італії останніми днями Другої світової.
Коли її підопічним стає страшенно обгорілий і приречений на смерть британець, вона співчуває йому і вирішує прикрасити своєю компанією останні дні.
Пацієнт, навіть імені якого ніхто не знав, на смертному ложі пускається у спогади.
Він розповідає про події, що передують обстрілу його літака, про трагічну історію кохання всього свого життя.
Прихована краса
Рік випуску: 2016
Рейтинг IMDB: 6,8
У стрічці знялись одні з найкращих акторів Голлівуду: Вілл Сміт, Кейт Вінслет, Кіра Найтлі, Едвард Нортон, Хелен Міррен.
Cюжет
Колись успішний і життєрадісний Говард Інлет впадає в депресію після пережитої особистої трагедії.
Його колеги розробляють незвичайний план з повернення Говарда до нормального життя.
План спрацьовує – але зовсім не так, як очікувалося.
Хороші діти не плачуть
Рік випуску: 2012
Рейтинг IMDB: 7,5
Історія про перші світлі почуття та маленьке хоробре серце.
Cюжет
Шестикласниця Аккі справжня хуліганка.
Вона любить футбол, битись з хлопцями і, здається, нічого не боїться.
Нічого, крім кохання.
Однак, коли їй ставлять діагноз лейкемія, саме кохання дає їй сили боротися з хворобою і прийняти неминуче.Також по темі: Аватар, Бетмен та Топ Ган. Топ-10 найбільш очікуваних фільмів 2022 року Естетика рухів. Найкращі фільми про танці Тернистий шлях до успіху: ТОП-7 фільмів про відомих людей
Поспішай кохати
Рік випуску: 2002
Рейтинг IMDB: 7,3
Фільм знятий по мотивам однойменного роману Ніколаса Спаркса.
Cюжет
Лендон Картер — кумир однокласниць і зірка старшої школи.
Джеймі — донька проповідника, над якою часто глузують.
У середовищі жвавих однокласників дівчина має славу святої, тому що носить жахливу спідницю, бере участь в шкільному Червоному хресті, відвідує церковний хор і ходить з Біблією.
Директор школи карає Лендона після чергової витівки і, той має взяти участь в кошмарній шкільній постановці. Щоб не зганьбитися в спектаклі, Картер, упокоривши гординю, просить допомоги у скромної Джеймі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми про спорт.
Фото: Іmdb