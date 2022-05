До сліз. Топ-5 фільмів, від яких плакатимуть усі

Добірка фільмів, щоб виплакатись від душі.

Сльози — це не прояв слабкості.

Це доказ того, що у людини є душа і небайдуже серце.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку душевних фільмів, над якими не соромно поплакати.

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDB: 7,1

Драматична історія жінки, яка переживає втрату дитини.

Cюжет

Молода жінка, Марта, переживає наслідки складних пологів і втрати немовля.

Донедавна щаслива сімейна пара, тепер стикається з низкою неприємностей та проблем.

Трагічні події залишають глибоку травму в душі породіллі.

І вона не може впоратися з напливом емоцій.

Рік випуску: 1996

Рейтинг IMDB: 7,4

Військова драма про історію справжнього кохання.

Cюжет

Медсестра Ханна доглядає поранених в Італії останніми днями Другої світової.

Коли її підопічним стає страшенно обгорілий і приречений на смерть британець, вона співчуває йому і вирішує прикрасити своєю компанією останні дні.

Пацієнт, навіть імені якого ніхто не знав, на смертному ложі пускається у спогади.

Він розповідає про події, що передують обстрілу його літака, про трагічну історію кохання всього свого життя.

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDB: 6,8

У стрічці знялись одні з найкращих акторів Голлівуду: Вілл Сміт, Кейт Вінслет, Кіра Найтлі, Едвард Нортон, Хелен Міррен.

Cюжет

Колись успішний і життєрадісний Говард Інлет впадає в депресію після пережитої особистої трагедії.

Його колеги розробляють незвичайний план з повернення Говарда до нормального життя.

План спрацьовує – але зовсім не так, як очікувалося.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDB: 7,5

Історія про перші світлі почуття та маленьке хоробре серце.

Cюжет

Шестикласниця Аккі справжня хуліганка.

Вона любить футбол, битись з хлопцями і, здається, нічого не боїться.

Нічого, крім кохання.

Однак, коли їй ставлять діагноз лейкемія, саме кохання дає їй сили боротися з хворобою і прийняти неминуче.

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDB: 7,3

Фільм знятий по мотивам однойменного роману Ніколаса Спаркса.

Cюжет

Лендон Картер — кумир однокласниць і зірка старшої школи.

Джеймі — донька проповідника, над якою часто глузують.

У середовищі жвавих однокласників дівчина має славу святої, тому що носить жахливу спідницю, бере участь в шкільному Червоному хресті, відвідує церковний хор і ходить з Біблією.

Директор школи карає Лендона після чергової витівки і, той має взяти участь в кошмарній шкільній постановці. Щоб не зганьбитися в спектаклі, Картер, упокоривши гординю, просить допомоги у скромної Джеймі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми про спорт.

Фото: Іmdb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.