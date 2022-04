Як раніше вже не буде. Що допоможе побороти страх невизначеності

Що таке невизначеність та як пристосуватися до неї?

У період повномасштабної війни всі українці переживають неабиякий стрес.

Нам усім щодня доводиться боротися з різними страхами, зокрема й зі страхом невизначеність.

Під час бойових дій потік подій мало не щохвилини змінює свій напрямок.

Пристосуватися до нестабільності складно, однак цілком можливо.

Психологиня Олена Здрілько розповіла, що таке невизначеність та як до неї пристосуватися в умовах бойових дій.

Якщо ви спробуєте проаналізувати своє життя, ви зрозумієте, що воно загалом складається з невизначеності.

Навіть за мирних часів ніхто не міг точно стверджувати, що відбудеться за хвилину, місць, рік.

Річ у тому, що наша психіка автоматично пристосовується до стану нестабільності.

Майже ніхто щохвилини не думає про можливий перебіг подій у найближчому майбутньому, тож невизначеність не викликає надмірної тривожності.

Наприклад, ви плануєте приготувати на вечерю щось для близької людини, однак ви не впевнені в тому, що її точно сподобається ваша страва.

Через це ви починаєте думати, а що ж краще приготувати, аби догодити всім.

У такому випадку ми теж зіштовхуємося з невизначеністю, однак вона не стає причиною надмірної паніки.

Варто розуміти, що коли таких невизначеностей забагато й вони мають глобальний характер, упоратися з ними важче.

Насправді кожна людина може прокачати свою резильєнтність.

Так називається здатність відновлюватися та продовжувати жити тоді, коли все йде не за планом.

Уміння отримувати новий досвід та проживати події неабияк підвищує нашу стресостійкість та допомагає нести якомога менше втрат для особистості в умовах нестабільності.

Робити це краще в стані спокою, адже під час паніки аналізувати події адекватно значно важче.

Пам’ятайте про те, що невизначеність може провокувати й позитивні явища та емоції, зокрема й передчуття добрих змін.

Наприклад, якщо вас звільнили з роботи, ви отримуєте шанс знайти нове місце праці, у якому вам платитимуть більше, а колеги будуть ввічливішими.

Коли емоційна напруга сягає свого максимуму, спробуйте розкрутити “тривожний клубок”.

Чітко визначайте причини й наслідки певних подій.

Наприклад, зараз вам страшно й ви відчуваєте тривогу, у вас тремтять руки, а дихання переривається.

Ви зіштовхнулись із цими симптомами, бо вам довелося покинути рідний дім через війну.

Аби вберегти себе від страшних наслідків, вам слід потурбуватися про себе та безпеку своїх рідних, а також знайти житло на найближчий місяць.

Розробіть план навіть для найгіршого перебігу подій.

Тоді вони вас не лякатимуть, адже ви чітко знатимете, як діяти.

Після того, як ви розбавитеся від ланцюжка причин свого стресу й визначите для себе перспективи, тривожність неодмінно знизиться.

Неможливо боротися із тим, чого не уникнути.

Невизначеність — це природна частина нашого життя.

Навіть у мирні часи ніхто не може чітко спрогнозувати майбутнє.

Знайти відповіді на всі питання неможливо, тож не потрібно витрачати на це дорогоцінний час.

Якщо ви чогось не знаєте — це цілком нормально.

Саме рішення, прийняті в умовах невизначеності допомагають нам жити далі.

