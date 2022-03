Упоратись зі стресом під час евакуації: як зберегти психологічне здоров’я при вимушеному переїзді

Як пережити евакуацію під час війни?

Під час бойових дій мільйони українців були змушені покинути рідні міста, аби зберегти своє життя й не загинути від обстрілів.

Наша психіка, виснажена війною, під час евакуації зазнає нових ударів: потрібно витримати важку дорогу в поїзді або автобусі, а також приймати доленосні рішення з надзвичайною швидкістю.

У такі непрості часи дуже важливо дбати про свій емоційний стан, аби не втратити енергію та не занепадати духом.

Психологиня з 20-річним досвідом Леся Ковальчук дала кілька порад, що допоможуть легше перенести евакуацію.

Якщо у вас є діти, боріться й тікайте заради них.

Маленькі українці не мають бачити смерті, кров та страшні вибухи.

Сприймайте евакуацію як акт патріотизму заради світлого майбутнього.

Після закінчення війни ви з малечею обов’язково повернетеся, проте зараз убезпечити своїх дітей — ваш прямий обов’язок.

Аби дітям не було так страшно й сумно в дорозі, візьміть із собою іграшку, яка буде своєрідним “супергероєм”.

Аби дитина не почала нервувати, мама має випромінювати впевненість та спокій.

Давайте дітям чіткі інструкції та план подальших дій.

Наприклад, заздалегідь попередьте малечу про те, що незабаром ви сядете в потяг, у якому доведеться їхати багато годин, проте у вас є достатній запас їжі й води.

Довготривалий переїзд та сидіння в одній позі погіршують і моральний, і фізичний стан.

Якщо місця зовсім немає, потріть вуха, обличчя й руки, постукайте себе або легенько пощипайте по всьому тілу.

У такій складній ситуації вкрай необхідно прислуховуватися до себе та своїх почуттів.

Поставте собі запитання: “Що я зараз відчуваю? Мені холодно? Я хочу їсти або пити?”

Це допоможе повернутися в реальність, коли ми випадаємо з неї через шок.

Дихання — запорука нашого спокою й рівноваги.

Дихальні вправи в дорозі допоможуть бодай на певний час розслабитися й прийти до тями.

Зробіть глибокий вдих і подумки порахуйте до 6.

Затримайте повітря, порахувавши до 3-6, а потім видихайте протягом 6-10 секунд.

У стані стресу ми часто забуваємо про елементарні потреби, а дарма.

Зневоднення й спрага можуть неабияк погіршити ваше самопочуття, тож пийте часто й маленькими ковтками.

Якщо запасів води мало, наберіть води до рота й потримайте протягом кількох секунд.

Це допоможе зволожити слизові оболонки.

За жодних обставин не нехтуйте сном та перепочивайте за будь-якої можливості або просто сидіть із заплющеними очима та розслабленими м’язами обличчя й тіла.

Це допоможе сконцентруватися на важливих питаннях потім.

Підтримуйте зв’язок із близькими та слідкуйте за новинами, однак робіть це обачно.

Не варто цілодобово перебувати в інформаційному потоці, адже це виснажує психіку.

Саме людяність — найкращі ліки проти стресу й паніки.

Турбота про інших та емпатія допоможуть відволіктися від нав’язливих думок.

Озирніться навколо й знайдіть людей, що потребують вашої підтримки.

Усе добро неодмінно повернеться до вас найближчим часом!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як боротися зі стресом природними методами.

Фото: Pexels

