Визнати все та не припиняти мріяти: як прийняти нові обставини?

Як пристосуватися до нових обставин та продовжувати життя в умовах війни?

Страшна війна увірвалася в наше життя, немов найстрашніший нічний кошмар.

Вона перекреслила наші плани, вщент зруйнувала те, до чого ми так довго прагнули.

Однак попри всі обставини, ми маємо продовжувати боротьбу за світле майбутнє, адже саме в цьому й полягає сенс нашого існування.

Прийняття ситуації та повне її усвідомлення — перший крок до реабілітації.

Кандидатка психологічних наук, психологиня Ірина Тичина розповіла, як пристосуватися до нових умов та почати рухатися далі.

Коли наше все, про що ми мріяли, руйнується за кілька днів, ніби картковий будиночок, у нас виникає агресія, злість, а потім розчарування й розгубленість.

Хвилювання через втрату перспектив і можливостей цілком адекватне.

Події, що відбуваються під час війни, людина не може контролювати.

Варто розуміти, що ми не можемо миттєво припинити бойові дії або відмотати час назад.

Саме тому слід проявляти терпіння та запасатися внутрішнім спокоєм, вірою в перемогу.

Витрачайте свої сили тільки на те, що ви дійсно можете змінити тут і зараз.

Шукайте хороші моменти в нових обставинах та фокусуйте увагу саме на позитивних аспектах.

Це допоможе відновити енергію для боротьби та швидше визначитися з новим курсом на життя.

Почніть бодай частково жити майбутнім.

Створюйте образ свого нового життя в перспективі, будуйте плани.

Саме мрії дають нам позитивні емоції, сили та віру в перемогу.

Запевняйте себе в тому, що все обов’язково налагодиться та вже незабаром ви відкриєте для себе нові перспективи.

Фото: Pexels

