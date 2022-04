Ділитися почуттями та приймати допомогу: як пережити раптову смерть близької людини

Як оговтатися після раптової смерті близької людини?

Смерть близьких людей — неймовірний шок для нас, особливо коли вона раптова.

Коли ми втрачаємо рідних, у душі утворюється порожнеча, яку важко чимось залатати.

Наше власне життя починає втрачати свій сенс, а плани на майбутнє змінюються повною зневірою та небажанням існувати.

У таких непростих ситуацій дуже важливо вчасно повернутися до тями, аби остаточно не занепадати духом та жити далі з теплою пам’яттю про тих, хто пішов від нас назавжди.

Експертка з потреб психічного здоров’я Марта Пивоваренко розповіла, як пережити раптову смерть близької людини та оговтатися від шоку.

Часом шок може проявлятися на фізичному рівні.

У людей, що переживають надмірний стрес, може виникати сильний озноб, переривчасте дихання, трясіння, зниження температури шкіри та кінцівок.

Хтось повністю завмирає та не може рухатися протягом кількох хвилин, а хтось навпаки починає щосили кричати та стогнати.

Поведінка кожної людини в шоковому стані вкрай непередбачувана та індивідуально.

Часом наша реакція на смерть близьких лякає не тільки оточення, а й нас самих.

Раптову смерть дуже важко прийняти швидко.

Усвідомлення того, що вчора людина розмовляла з нами, а сьогодні її вже немає, займає певний час.

Іноді люди продовжують говорити про покійних близьких так, ніби вони й досі живі.

Це може викликати збентеження, оніміння й розгубленість.

Після раптової смерті близької людини та потрясіння, прості задачі перетворюються на надскладні проблеми.

Людям буває важко готувати їжу, займатися хатніми справами й навіть одягатися.

Шок та туга можуть ускладнити нашу здатність розмовляти з іншими та концентруватися на чомусь.

Провина, гнів, відчай, страждання — це адекватні почуття в такій ситуації.

Людина може себе постійно звинувачувати в тому, що сталося.

Саме в цей період страждання досягають свого апогею: виникає відчай, тривога, страх, безсилля, гнів, ненависть та бажання усамітнитися.

Часом люди займають позицію “оборони” й узагалі не бажають говорити про смерть когось із близьких, адже сприймають її як власний програш і відчувають провину.

Варто наголосити на тому, що всі вищеописані почуття не завжди виникають одразу після втрати: спершу емоції можуть бути млявими, однак це триватиме недовго.

Біль через певний час все одно нагадає про себе, коли людина остаточно усвідомить, що іншу людину не повернути.

Шок і відчай заважають нам нормально реагувати на середовище, у якому ми перебуваємо.

У такому стані вкрай легко самостійно створити загрозу для своєї безпеки.

Саме тому варто оточувати себе людьми, що можуть попіклуватися про вас.

За можливості уникайте роботи, що потребує концентрації та відкладайте важливі рішення на період, коли ваш мозок зможе адекватно сприймати реальність.

Не намагайтеся замкнути в собі все горе та біль.

Емоціям потрібно виходити на волю, аби вони не накопичувалися й не шкодили здоров’ю.

Дозвольте собі виговоритися та випустити весь страх, відчай та образу.

Якщо ваші діти стали свідками трагічної події, докладіть максимум зусиль, аби підтримати їх.

Знайдіть когось близького, хто зможе бути з дітьми, поки ви оговтуєтеся від шоку.

Не залишайте дітей наодинці, адже вони особливо потребують любові та підтримки.

У разі раптової втрати близької людини, інші члени родини та друзі зазвичай мобілізуються аби підтримати того, хто страждає найбільше.

Не соромтеся приймати їхню підтримку та турботу.

Коли хтось питає, чим вам можна допомогти, згадуйте про цей список.

Знайдіть собі вірного помічника, на якого можна буде покладатися.

Не соромтеся своєї реакції на втрату, адже не існує правильних чи неправильних емоцій.

Що б ви не відчували, сприймайте це як норму.

Намагайтеся у своїй свідомості перетворити весь біль на любов до загиблої людини.

Пам’ятайте про те, що горе та страждання однаково відчувають і чоловіки, і жінки.

Людині потрібна людина. Це твердження ніколи не втратить своєї актуальності.

Знайдіть надійного слухача серед своїх рідних або друзів та поділіться з ними своїми емоціями.

Вас може підтримати людина, яка вже пережила втрату рідних.

Знайти людей зі схожими ситуаціями можна й у різних онлайн-групах або чатах.

За допомогою також можна звернутися до духівника або професійного психолога.

Не нехтуйте власним здоров’ям та самопочуттям:

Фото: Pexels

