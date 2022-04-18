Вимушений переїзд під час війни: як прийняти нову реальність та адаптуватися до неї

Як адаптуватися до нових обставин під час вимушеного переїзду?

Страшна та кривава війна змусила мільйони українців попрощатися з рідними містами й домівками, аби вберегтися від постійних обстрілів.

Вимушений переїзд та втеча в невідомість — неабиякий стрес для нашого організму.

У такі непрості часи вкрай важливо зуміти прийняти нові обставини та навчитися жити далі.

Аби змиритися з тимчасовим переселенням, потрібно пам’ятати про кілька правил, що допоможуть якомога швидше адаптуватися до інших умов.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як не зламатися перед обставинами та прискорити адаптацію під час вимушеного переїзду.

Як пережити вимушений переїзд та адаптуватися до нових умов?

Що відчувають вимушені переселенці?

У вимушених переселенців часто виникає психологічна травма (синдром свідка).

Відтак, люди не можуть змиритися з новою реальністю та зіштовхуються з рядом проблем, серед яких неадекватна самооцінка, втрата перспективи, нездатність будувати плани.

Біженці не відчувають себе в повній безпеці навіть після переїзду, їм важко стримувати свої емоції та активно взаємодіяти з соціумом.

Особа може довго перебувати в такій напрузі, адже вона переконана в тому, ще не здатна контролювати своє життя та вільно приймати рішення.

Як покращити свій стан та прискорити адаптацію до нових умов?

Не соромтеся своїх емоцій. Будь-яка реакція на стрес вважається нормальною, особливо якщо кризова ситуація триває довго.

Прийміть нові обставини та нагадуйте собі про те, що віна не триватиме вічно. Увесь жах точно колись закінчиться.

Шукайте нові джерела інформації та місцеві інтернет-пабліки, аби бути в курсі подій на новому місці.

За потреби почніть відвідувати мовні курси, якщо ви виїхали за кордон.

Не забувайте приділяти собі вільний час: займайтеся спортом, творчістю, медитаціями.

Якомога частіше виходьте на свіже повітря. Це допоможе покращити здоров’я та познайомитися з новою місцевістю.

За можливості підтримуйте інших людей: сусідів, близьких або навіть незнайомцям.

Почніть планувати своє життя. Будуйте перспективи спочатку на день, потім на тиждень, а пізніше — на місяць.

Уважно слідкуйте за своїми емоціями. До речі, можна спробувати завести щоденник емоцій, у який варто записувати всі свої відчуття щодня, аби згодом побачити прогрес.

Пам’ятайте про те, що ми обов’язково подолаємо ворогів, тож бережіть сили для святкування нашої спільної перемоги!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти страх невизначеності.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.