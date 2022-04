Вимушений переїзд під час війни: як прийняти нову реальність та адаптуватися до неї

Як адаптуватися до нових обставин під час вимушеного переїзду?

Страшна та кривава війна змусила мільйони українців попрощатися з рідними містами й домівками, аби вберегтися від постійних обстрілів.

Вимушений переїзд та втеча в невідомість — неабиякий стрес для нашого організму.

У такі непрості часи вкрай важливо зуміти прийняти нові обставини та навчитися жити далі.

Аби змиритися з тимчасовим переселенням, потрібно пам’ятати про кілька правил, що допоможуть якомога швидше адаптуватися до інших умов.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як не зламатися перед обставинами та прискорити адаптацію під час вимушеного переїзду.

У вимушених переселенців часто виникає психологічна травма (синдром свідка).

Відтак, люди не можуть змиритися з новою реальністю та зіштовхуються з рядом проблем, серед яких неадекватна самооцінка, втрата перспективи, нездатність будувати плани.

Біженці не відчувають себе в повній безпеці навіть після переїзду, їм важко стримувати свої емоції та активно взаємодіяти з соціумом.

Особа може довго перебувати в такій напрузі, адже вона переконана в тому, ще не здатна контролювати своє життя та вільно приймати рішення.

Пам’ятайте про те, що ми обов’язково подолаємо ворогів, тож бережіть сили для святкування нашої спільної перемоги!

Фото: Pexels

