Жити, а не виживати: як полегшити процес адаптації до нових умов

Як зрозуміти, що процес адаптації до нових умов почався та полегшити його?

Повномасштабна війна стала неабияким шоком для всіх та поставила життя багатьох українців “на паузу”.

У таких непростих умовах люди часто не відчувають емоцій, бо психіка їх блокує.

Однак ми не можемо існувати довго в такому режимі.

Зрештою наш організм та емоційне здоров’я починають пристосовуватися нового життя та випускають усі накопичені почуття на волю.

Психологиня та травмотерапевтка Оксана Степанюк розповіла, як зрозуміти, що ви починаєте виходити з “режиму виживання” та прискорити процес адаптації до нових умов.

У перші дні війни більшість із нас могла будувати плати тільки на найближчі кілька годин.

Нам було складно думати про те, як ми житимемо за тиждень, місяць, рік.

Отож, якщо у вас з’являються довгострокові плани на майбутнє, ваш організм починає пристосовуватися до нових умов.

Коли наш організм вмикає “режим виживання”, ми частково втрачаємо здатність відчувати біль.

Зазвичай приглушені в перші дні війни емоції починають повертатися до людей за місяць.

Саме в цей період ми нарешті можемо поплакати.

Саме завдяки сльозам ми позбавляємося від тягаря з негативу й болю.

Пам’ятайте про те, що причиною сліз часом може стати щось зовсім непередбачуване.

Відтак, вас може розчулити навіть незначна дрібничка.

Травма, яку завдає нам війна, загоюється далеко не одразу.

Люди, що поступово адаптуються після вимушеного переїзду, із часом перестають підриватися посеред ночі з бажанням кудись тікати.

Стрес часто викликає недоїдання або переїдання.

Однак у процесі адаптації відчуття голоду й апетити регулюються.

Коли наш організм починає виходити з “режиму виживання”, ми чітко можемо сказати, що саме та коли ми хочемо з’їсти.

Варто пам’ятати про те, що процес пристосування до чогось нового може тривати довго.

Не намагайтеся прискорити його, аби не травмувати ослаблену психіку.

Відновлюватися потрібно поступово та повільно.

Дотримуйтеся основних правил, що полегшать адаптацію та допоможуть повернутися до повноцінного життя:

