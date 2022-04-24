Жити, а не виживати: як полегшити процес адаптації до нових умов

Як зрозуміти, що процес адаптації до нових умов почався та полегшити його?

Повномасштабна війна стала неабияким шоком для всіх та поставила життя багатьох українців “на паузу”.

У таких непростих умовах люди часто не відчувають емоцій, бо психіка їх блокує.

Однак ми не можемо існувати довго в такому режимі.

Зрештою наш організм та емоційне здоров’я починають пристосовуватися нового життя та випускають усі накопичені почуття на волю.

Психологиня та травмотерапевтка Оксана Степанюк розповіла, як зрозуміти, що ви починаєте виходити з “режиму виживання” та прискорити процес адаптації до нових умов.

Що вказує на початок адаптації до нових умов?

Плани на майбутнє

У перші дні війни більшість із нас могла будувати плати тільки на найближчі кілька годин.

Нам було складно думати про те, як ми житимемо за тиждень, місяць, рік.

Отож, якщо у вас з’являються довгострокові плани на майбутнє, ваш організм починає пристосовуватися до нових умов.

Увесь спектр емоцій

Коли наш організм вмикає “режим виживання”, ми частково втрачаємо здатність відчувати біль.

Зазвичай приглушені в перші дні війни емоції починають повертатися до людей за місяць.

Саме в цей період ми нарешті можемо поплакати.

Варто наголосити на тому, що сльози — це добре. Не варто заспокоювати або зупиняти людину, що плаче.

Саме завдяки сльозам ми позбавляємося від тягаря з негативу й болю.

Пам’ятайте про те, що причиною сліз часом може стати щось зовсім непередбачуване.

Відтак, вас може розчулити навіть незначна дрібничка.

Стабільний та якісний сон

Травма, яку завдає нам війна, загоюється далеко не одразу.

Збільшення інтервалів сну та покращення його якості — позитивні сигнали, які подає наш організм, коли починає пристосовуватися до нових умов.

Люди, що поступово адаптуються після вимушеного переїзду, із часом перестають підриватися посеред ночі з бажанням кудись тікати.

Хороший апетит

Стрес часто викликає недоїдання або переїдання.

Однак у процесі адаптації відчуття голоду й апетити регулюються.

Коли наш організм починає виходити з “режиму виживання”, ми чітко можемо сказати, що саме та коли ми хочемо з’їсти.

Як полегшити процес адаптації?

Варто пам’ятати про те, що процес пристосування до чогось нового може тривати довго.

Не намагайтеся прискорити його, аби не травмувати ослаблену психіку.

Відновлюватися потрібно поступово та повільно.

Дотримуйтеся основних правил, що полегшать адаптацію та допоможуть повернутися до повноцінного життя:

Робіть усе тільки за власним бажанням. Постійно запитуйте себе: “Я дійсно цього хочу?”

Не змушуйте себе робити фізичні вправи, якщо ви не готові. У вас має бути внутрішнє бажання піти на тренування та одягнути красиву форму. Якщо його не має, активність ніякої користі вам не принесе.

Починайте з малого. Наприклад, якщо ви до початку війни щодня долали дистанції по 10 км, спробуйте для початку пройти бодай 1 км. Щодня збільшуйте дистанцію щонайменше на 100 м.

Прислухайтеся до організму. Наше тіло й свідомість краще знають, чого саме ми потребуємо. Отож, якщо ви прокинулися вранці з пахким бажанням прогулятися в парку й випити кави, не відмовляйте в цьому собі (звісно, якщо ви перебуваєте в безпечному місці й не наражаєте себе на небезпеку прогулянкою).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пережити вимушений переїзд.

Фото: Pexels

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