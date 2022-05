Секрети краси Анджеліни Джолі: як виглядати розкішною в будь-якому віці

Незрівнянна Анджеліна Джолі. Хочеш дізнатися секрети краси зірки?

Ранок у Великому Місті готовий розкрити тобі деталі догляду за тілом від голлівудської акторки.

Дерматолог акторки Ронде Ранд радить очищувати шкіру обличчя м’якими засобами, користуватися на постійній основі сонцезахисним кремом і використовувати продукти з натуральними компонентами.

Що ж з приводу акторки, то їй насправді просто пощастило зі шкірою. Генетика відіграла тут значну роль.

Та це не означає, що вона за нею зовсім не доглядає. Навпаки, окрім вищезазначених порад свого дерматолога, Джолі робить ще й лазерну чистку обличчя.

Мінімум макіяжу

У звичайному житті акторку можна зустріти без мейкапу.

Зірка намагається менше користуватися косметикою, лише за необхідності, тобто на зйомках і на світських заходах.

А ще вона ретельно підбирає засоби для зняття макіяжу, щоб не нашкодити шкірі.

В одному зі своїх інтерв’ю Анджеліна Джолі сказала, що її діти засмучуються, коли вона користується парфумом.

Джолі регулярно займається кікбоксингом і кілька разів на тиждень йогою, щоб менше стресувати й тримати свій психологічний стан у нормі.

Окрім цього вона виконує вправи вдома з гантелями та ходить у спортзал – і все це, щоб виглядати стрункою та привабливою.

Іноді нам здається, що зірки не старіють, бо мають багато грошей на догляд за тілом, але це не зовсім так.

Звичайно, публічність вимагає постійної роботи над зовнішністю, але часто зіркам доводиться лягати й під ніж хірургів, аби лиш нам з вами сподобатись.

Тому не засуджуйте, а регулярно доглядайте за собою.

І пам’ятайте, молодість не вічна, тому любіть себе зараз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які процедури для краси можна робити вдома.

Фото: IMDb

