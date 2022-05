День вишиванки 2022: привітання у віршах та прозі

Привітання з Днем вишиванки 2022 – вірші та проза.

Всесвітній День вишиванки з’явився не так давно, у 2006 році, але вже встиг стати одним із найулюбленіших свят українців.

Його прийнято святкувати у третій четвер останнього місяця весни, цьогоріч це 22 травня.

У цей день усі охочі вдягають традиційне українське вбрання та йдуть у своїх справах. Також у містах та селах зазвичай проводяться святкові заходи, втім, цьогоріч вони скасовані через карантин.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі Привітання з Днем вишиванки у віршах, прозі та картинках. Не забудь відправити їх рідним і друзям!

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!

Щоб вишивані візерунки

У долю кожної родини

Внесли приємні подарунки.

З Днем вишиванки!

***

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я — українець! І горджуся цим

(с) Надія Красоткіна

***

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

***

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?

В ній ходити модно, стильно і красиво.

Це митецький витвір, це краса і казка,

В ній душі наснага, материнська ласка.

Кольори сплелися в ній в узори й квіти,

Щоб були щасливі і сміялись діти.

***

Сорочку мати сину вишивала

І душу, й серце в вишивку вкладала.

Як пам’яті народної відлунки,

На полотні з’являлись візерунки,

Де кожен хрестик – то життєві миті…

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Вишиванка — наша національна святиня. Вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію. Вітаю усіх з Днем вишиванки та бажаю натхнення до праці та боротьби за світле майбутнє нашої держави.

***

Зі святом, з Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому. Одягайте свої вишиванки і нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи!

***

Вітаю з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури – з Днем вишиванки. Вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з зірок носить вишиванки.

Фото: Depisitphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.