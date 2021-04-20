Топ 7 голлівудських зірок, які вільно розмовляють українською

Ці голлівудські зірки вільно розмовляють українською мовою!
Голлівуд славиться зірками українського походження. Проте лише деякі з них згадують про своє коріння.
Вони стали відомими на весь світ, але вільно розмовляють українською, пишаються власним походженням і поширюють українські традиції.
Зірки Голлівуду, які розмовляють українською
Джек Паланс
Джек Паланс – відомий американський актор, що грав у фільмах Бетмен, Відчайдушні, Трамвай бажання та інші.
Проте його справжнє ім’я – Володимир Палагнюк, а народився він у родині українських емігрантів.
Актор вільно розмовляв українською і протягом життя брав участь в українському житті США.
А у 2004 році його хотіли нагородити званням Народний артист Росії, від чого від відмовився, наголосивши, що він – українець.
Ольга Куриленко
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Ольга Куриленко – знаменита голлівудська актриса і модель українського походження.
Дівчина народилася і виросла в місті Бердянську, а в 16 поїхала підкорювати Париж.
Втім рідну країну зірка не забуває. Вона іноді приїжджає до Бердянська, та вже навіть встигла показати місто дитинства своєму трирічному сину.
Не забуває Ольга і українську мову.
–На диску у мене була записана українська мова, яку я постійно слухала. Це дуже допомогло. Я влилася в її мелодійність і звучання. Я відпрацювала це настільки, що мені стали говорити, що мій акцент українською набагато краще, ніж російською, – розповіла Ольга в інтерв’ю одному з видань.
Мілла Йовович
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Про українку Міллу Йовович чули і знають усі. Мілла народилася у Києві, а у 5 років емігрувала з батьками у США.
Мілла, справжнє ім’я – Милиця, відома у всьому світі.
Проте вона завжди пишається своїм походженням.
Дівчина навіть записала свої музичні альбоми, у яких є українські пісні.
Стівен Спілберг
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Стівен Спілберг, відомий американський кінорежисер, має українське походження.
Його батько родом із Кам’янця-Подільського, а мати – з Одеси.
Саме тому Стівен ще з дитинства засинав під українські колискові.
А коли Спілберг відвідав Україну, то сказав: Нарешті я вдома.
Міла Куніс
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Знає українську мову і голлівудська красуня Міла Куніс.
Дівчина народилася в Чернівцях, де і жила з батьками до семирічного віку, аж поки родина не переїхала до США.Також по темі: Зірки, які народили першу дитину після 40 років Завжди чарівна. Головні б’юті-секрети Тейлор Свіфт Улюблені фільми знаменитостей: що радять подивитися зірки та мільярдери
А два роки тому Міла навіть відвідала місто свого дитинства разом із чоловіком, актором Ештоном Катчером.
Щоправда, приїхавши в Україну, зірка воліла спілкуватися з журналістами не українською, а російською мовою.
Кетрін Винник
Кетрін Винник – відома канадська та голлівудська акторка.
Вона стала відомою завдяки серіалу Вікінги, а також з’явилася у серіалі Доктор Хаус.
Цікаво, що Кетрін аж до восьми років не володіла англійською, оскільки в сім’ї спілкувалися виключно українською мовою.
Ще з дитинства акторка вступила до Пласту, а також професійно займалася українськими танцями, чим любить похвалитися у різних телешоу.
Віра Фарміга
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Ця американська акторка теж має українські корені.
Вона пишається своїм українським походженням і розповідає про українську культуру.
А у 2004 році Віра зіграла американку українського походження у фільмі “Торкаючись зла”.
Нагадаємо, раніше ми розповідили про світових зірок, які мають українське походження.
Фото: IMDb