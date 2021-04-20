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ICTV Ранок 20.04.2021 16:56
20.04.2021 16:56
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Топ 7 голлівудських зірок, які вільно розмовляють українською


Ці голлівудські зірки вільно розмовляють українською мовою!

Голлівуд славиться зірками українського походження. Проте лише деякі з них згадують про своє коріння.

Вони стали відомими на весь світ, але вільно розмовляють українською, пишаються власним походженням і поширюють українські традиції.

Зірки Голлівуду, які розмовляють українською

Джек Паланс


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Публикация от mohammad_golmohammadi par(@mohammad_golmohammadipar)

Джек Паланс – відомий американський актор, що грав у фільмах Бетмен, Відчайдушні, Трамвай бажання та інші.

Проте його справжнє ім’я – Володимир Палагнюк, а народився він у родині українських емігрантів.

Актор вільно розмовляв українською і протягом життя брав участь в українському житті США.

А у 2004 році його хотіли нагородити званням Народний артист Росії, від чого від відмовився, наголосивши, що він – українець.

Ольга Куриленко


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Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Ольга Куриленко – знаменита голлівудська актриса і модель українського походження.

Дівчина народилася і виросла в місті Бердянську, а в 16 поїхала підкорювати Париж.

Втім рідну країну зірка не забуває. Вона іноді приїжджає до Бердянська, та вже навіть встигла показати місто дитинства своєму трирічному сину.

Не забуває Ольга і українську мову.

–На диску у мене була записана українська мова, яку я постійно слухала. Це дуже допомогло. Я влилася в її мелодійність і звучання. Я відпрацювала це настільки, що мені стали говорити, що мій акцент українською набагато краще, ніж російською, – розповіла Ольга в інтерв’ю одному з видань.

Мілла Йовович


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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Про українку Міллу Йовович чули і знають усі. Мілла народилася у Києві, а у 5 років емігрувала з батьками у США.

Мілла, справжнє ім’я – Милиця, відома у всьому світі.

Проте вона завжди пишається своїм походженням.

Дівчина навіть записала свої музичні альбоми, у яких є українські пісні.

Стівен Спілберг


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Публикация от Maverick (@nerd_talk55)

 

Стівен Спілберг, відомий американський кінорежисер, має українське походження.

Його батько родом із Кам’янця-Подільського, а мати – з Одеси.

Саме тому Стівен ще з дитинства засинав під українські колискові.

А коли Спілберг відвідав Україну, то сказав: Нарешті я вдома.

Міла Куніс

 

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Публикация от Mila Kunis (@milakunism)

Знає українську мову і голлівудська красуня Міла Куніс.

Дівчина народилася в Чернівцях, де і жила з батьками до семирічного віку, аж поки родина не переїхала до США.

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А два роки тому Міла навіть відвідала місто свого дитинства разом із чоловіком, актором Ештоном Катчером.

Щоправда, приїхавши в Україну, зірка воліла спілкуватися з журналістами не українською, а російською мовою.

Кетрін Винник

Кетрін Винник – відома канадська та голлівудська акторка.

Вона стала відомою завдяки серіалу Вікінги, а також з’явилася у серіалі Доктор Хаус.

Цікаво, що Кетрін аж до восьми років не володіла англійською, оскільки в сім’ї спілкувалися виключно українською мовою.

Ще з дитинства акторка вступила до Пласту,  а також професійно займалася українськими танцями, чим любить похвалитися у різних телешоу.

Віра Фарміга


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Публикация от Vera Farmiga (@verafarmiga)

Ця американська акторка теж має українські корені.

Вона пишається своїм українським походженням і розповідає про українську культуру.

А у 2004 році Віра зіграла американку українського походження у фільмі “Торкаючись зла”.

Нагадаємо, раніше ми розповідили про світових зірок, які мають українське походження.

Фото: IMDb

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Теги: зірки, українська мова
20.04.2021 16:56



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