Знищуємо ворога за допомогою телефона: як працює чатбот STOP Russian War

Як користуватися чатботом для повідомлення про переміщення ворога.

Росіяни наївно сподівалися на те, що українці здадуться після кількох днів війни й розділяться.

Проте ми вкотре довели окупантам, що єдність народу України знищити неможливо.

Мільйони людей з усіх куточків країни допомагають усім, чим можуть: хтось роздає гуманітарну допомогу, хтось готує коктейлі Молотова, хтось збирає кошти для забезпечення військових.

Допомогти нашій армії тепер стало ще простіше, адже СБУ створила спеціальний бот, де за допомогою кількох повідомлень можна знищити ворога.

Розповідаємо, як працює чатбот STOP Russian War і чим він корисний.

STOP Russian War — спеціальний чат-бот у месенджері Телеграм, що дозволяє користувачам оперативно повідомляти нашим військовим про переміщення техніки окупантів.

Сьогодні сучасні технології дозволяють за декілька секунд передавати різні дані, тож знешкодити супротивника стало ще легше.

Усі повідомлення користувачів додатково перевіряє СБУ перед тим, як передати в штаби наших захисників.

Посилання: t.me/stop_russian_war_bot

Щоб ваше повідомлення було максимально корисним для військових, укажіть:

Структуруйте всю інформацію перед тим, як надсилати її.

Щодня система допомагає виявляти й знешкоджувати десятки загонів окупантів.

Яскравий приклад користі від бота — знищена ворожа техніка на Київщині.

Завдяки небайдужим українцям вдалося знешкодити росіян, які вже котрий день поспіль дарма намагаються дібратися до Києва.

Будьмо небайдужими! Саме він нас залежить перемога України в цій запеклій війні!

Фото: Pexels

