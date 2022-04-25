Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту

На тлі вторгнення російських військ до України, найбільші оператори відключили зв’язок окупантам.
“Київстар”, “Vodafone Україна” та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.
Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.
Тому, залишившись без нього, ворожі солдати відбирають телефони в українці, щоб мати можливість зателефонувати з їхніх номерів та передати інформацію.
Що робити, якщо окупанти забрали телефон
У Держспецзв’язку порадили українцям, у яких окупанти відібрали телефон, якнайшвидше повідомити про це оператора і попросити заблокувати номер.
Зверніться до сусідів чи знайомих, або до людини в якої є телефон та наберіть мобільного оператора.
Якщо поруч з вами є відділення поліції або інших правоохоронних органів, попросіть у них зателефонувати оператору.
Гаряча лінія операторів:
Київстар:
466 — з мобільного;
0 800 300 466 — зі стаціонарного;
Viber — можна зв’язатися безпосередньо з оператором і отримати допомогу в додатку.
Vodafone Україна:
111 —з мобільного;
0 800 400 111 — з будь-якого номера в Україні для абонентів інших операторів;
online чат — можна зв’язатися безпосередньо з оператором в режимі онлайн.
lifecell
5433 — з мобільного;
0 800 20 5433 — зі стаціонарного чи будь-якого мобільного номера інших операторів.Також по темі: Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму "Повітряна тривога" Допомагаємо зупинити окупантів: як користуватися чат-ботом єВорог Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни
Пам’ятайте! Від одного дзвінка російських бойовиків може залежати безпека України та життя місцевих мешканців.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні чатботи в період війни.
Фото: Рexels