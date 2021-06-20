Неймовірна чорниця. ТОП-5 корисних властивостей ягоди

Чорниця – потужне джерело корисних речовин. Особливо багато вона містить вітамінів А, С і групи В, а також марганцю, кальцію та магнію.

Темний колір цій ягоді природні антиоксиданті антоціани. Це надзвичайно цінні речовини, здатні зв’язувати вільні радикали.

Завдяки їм, при регулярному вживанні чорниця захищає клітини від шкідливого зовнішнього впливу і зменшує ризик утворення пухлин.

Крім того, антоціани захищають наші судини, серце та очі.

У червні в Україні розпочинається сезон цих ягід, тож не пропусти можливість посмакувати з користю.

Детальніше про корисні властивості та протипоказання чорниці ми розповіли в матеріалі.

Корисні властивості чорниці

Допомагає захистити шкіру

Вищезгадані антиоксиданти антоціани у комплексі з вітаміном С роблять чорницю справжніми молодильними ягодами.

Якщо ласувати нею щодня, чорниця допомагає накопичити у шкірі колаген, розгладити неглибокі мімічні зморшки та запобігти ранньому провисанню шкіри.

А щоб ефект був ще більш вираженим, варто доповнити свій щоденний догляд маскою з цієї ягоди.

Чорнична маска – як зробити

Розімни 1 ст.л. ягід чорниці, додай 2 ст.л. натурального йогурту і перемішай.

Нанеси на шкіру, залиш на 15 хвилин і змий прохолодною водою.

Корисна для зору

Чорниця багата на каротиноїди (похідні вітаміну А), що корисні для наших очей.

Вони покращують мікроток сітківки ока, завдяки чому можна призупинити процес погіршення зору.

Звісно ж, скорегувати астигматизм чи короткозорість самотужки ягода не зможе (тут треба допомога професійного офтальмолога.

А ось підтримати зорову систему в період великих навантажень їй цілком по силах.

Для профілактики інфаркту

Варто ввести до щоденного раціону чорницю ще й тому, що вона допомагає попередити інфаркт міокарда.

Але, щоб робота серцево-судинної системи помітно покращилася, лише цього недостатньо.

Варто паралельно вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися і звести стресові фактори до мінімуму.

Знижує рівень цукру

Чорниця містить унікальну речовину глікозид міртилін, яка діє за принципом інсуліну. Вона знижує рівень цукру в крові і нормалізує роботу підшлункової залози.

Саме тому хворим на цукровий діабет, та й усім нам задля профілактики влітку варто щодня з’їдати велику жменю ягід.

До речі, такою дією володіють не лише ягоди, але й листя та пагони рослини. Вони входять до складу багатьох протидіабетичних засобів і зборів.

Попереджає появу онкології

Як ми вже наголошували вище, головна користь чорниці у високому вмісті природних антиоксидантів. Вони здатні сповільнювати ріст пухлин на клітинному рівні.

Тож задля довгого та щасливого життя варто включити чорницю до свого меню.

Протипоказання

Хоч чорниця – ягода надзвичайно корисна, вживати її можна не всім.

Обов’язково проконсультуйся з лікарем, якщо маєш такі проблеми:

Холецистит

Панкреатит

Захворювання печінки

Індивідуальна непереносимість продукту.

Також небажане одночасне вживання чорниці з препаратами, що розріджують кров.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості полуниці.

Фото: Pexels

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