Чудодійний делікатес? Корисні властивості та шкода лосося

М’ясо лосося відрізняється приємним рожевим кольором та ніжним смаком. Воно має не лише чудовий смак, але й унікальні корисні властивості.

Тому дієтологи настійно рекомендують включати червону рибу до раціону.

Жирна риба, особливо лосось, це потужне джерело жирних кислот Омега-3. Вони:

Вітамін D, якого так багато в лососі, не менш важливий для правильного функціонування організму людини.

Він підвищує імунітет, регулює рівень цукру в крові, допомагає нервовій системі, а в комбінації з селеном навіть сповільнює ріст онкологічних клітин.

Тому є важливим елементом профілактики раку простати, молочних залоз та мозку.

Для цього варто ласувати лососем хоча б раз на тиждень.

Регулярне вживання червоної риби стимулює роботу мозку та підвищує здатність до навчання.

Тому радимо балувати себе цим делікатесом у період великих розумових навантажень.

Крім того, лосось збільшує нашу стійкість до стресів і допомагає відновити нервові клітини.

А хто з нас у сучасному ритмі життя не має щоденного стресу?

У лососі містяться біологічно активні молекули білка, які допомагають нашим суглобам.

Вони решулюють баланс колагену і мінеральних речовин у тканинах та ефективно знімають запалення.

Завдяки цьому суглоби мають усі шанси залишитися здоровими та еластичними до глибокої старості.

Так-так, м’ясо лосося зарекомендувало себе ще й як еліксир молодості.

Адже жирні кислоти Омега-3 здатні сповільнювати біологічне старіння людини.

Тож якщо хочеш зберегти молодість надовго – додай червону (або іншу жирну рибу) до свого меню.

Щодо співвідношення користі і шкоди лосося точаться суперечки.

Річ у тім, що частина риби на прилавках магазинів вирощена в неволі.

І годують її іноді не лише екологічно чистим кормом, але й антибіотиками та гормонами.

Тому червону рибу варто обережно споживати вагітним і дітям до 3 років.

Крім того, у сирому лососі можуть бути гельмінти. Тому перед споживанням рибу рекомендується термічно обробляти або заморожувати до -35 градусів.

Фото: Unsplash

