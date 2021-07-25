Чудодійний делікатес? Корисні властивості та шкода лосося

М’ясо лосося відрізняється приємним рожевим кольором та ніжним смаком. Воно має не лише чудовий смак, але й унікальні корисні властивості.
Тому дієтологи настійно рекомендують включати червону рибу до раціону.
Корисні властивості лосося
Джерело жирних кислот омега-3
Жирна риба, особливо лосось, це потужне джерело жирних кислот Омега-3. Вони:
- Запобігають утворенню тромбів, діючи, як аспірин
- Зменшують рівень інфарктів та інсультів
- Регулюють серцебиття
- Виводять холестерин
- Блокують запальні процеси у клітинах
Джерело вітаміну D
Вітамін D, якого так багато в лососі, не менш важливий для правильного функціонування організму людини.
Він підвищує імунітет, регулює рівень цукру в крові, допомагає нервовій системі, а в комбінації з селеном навіть сповільнює ріст онкологічних клітин.
Тому є важливим елементом профілактики раку простати, молочних залоз та мозку.
Для цього варто ласувати лососем хоча б раз на тиждень.Також по темі: Бюджетне джерело Омега-3. Кому і навіщо варто їсти скумбрію 10 причин, вживати риб‘ячий жир щодня Як купити рибу і не отруїтися: корисні поради
Користь для нервової системи
Регулярне вживання червоної риби стимулює роботу мозку та підвищує здатність до навчання.
Тому радимо балувати себе цим делікатесом у період великих розумових навантажень.
Крім того, лосось збільшує нашу стійкість до стресів і допомагає відновити нервові клітини.
А хто з нас у сучасному ритмі життя не має щоденного стресу?
Захист суглобів
У лососі містяться біологічно активні молекули білка, які допомагають нашим суглобам.
Вони решулюють баланс колагену і мінеральних речовин у тканинах та ефективно знімають запалення.
Завдяки цьому суглоби мають усі шанси залишитися здоровими та еластичними до глибокої старості.
Сповільнення старіння
Так-так, м’ясо лосося зарекомендувало себе ще й як еліксир молодості.
Адже жирні кислоти Омега-3 здатні сповільнювати біологічне старіння людини.
Тож якщо хочеш зберегти молодість надовго – додай червону (або іншу жирну рибу) до свого меню.
Шкода лосося
Щодо співвідношення користі і шкоди лосося точаться суперечки.
Річ у тім, що частина риби на прилавках магазинів вирощена в неволі.
І годують її іноді не лише екологічно чистим кормом, але й антибіотиками та гормонами.
Тому червону рибу варто обережно споживати вагітним і дітям до 3 років.
Крім того, у сирому лососі можуть бути гельмінти. Тому перед споживанням рибу рекомендується термічно обробляти або заморожувати до -35 градусів.
Як вибрати червону рибу – відео
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості креветок.
Фото: Unsplash