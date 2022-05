Незамінні помічники: 5 мобільних додатків, які потрібні кожному

Мобільні додатки, які спросять тобі життя.

Невпинний технологічний прогрес неабияк спростив наше повсякденне життя.

Чимало людей сприймають гаджети як інструмент для розваг і соцмереж, а дарма.

Насправді на нашому смартфоні можна виконувати безліч задач і процесів, а спеціальні програми — наші вірні помічники в цьому.

Давно хочеш оптимізувати свою роботу й полегшити життя?

Ранок у Великому Місті підібрав для тебе ТОП-5 найкращих мобільних додатків, що знадобляться будь-кому.

Давно мрієш навести лад у голові й нарешті розібратися з усіма дедлайнами?

Тоді цей додаток стане твоїм найкращим другом!

Програма навіть створює спеціальні графіки, щоб юзери могли побачити рівень власної продуктивності.

Тобі більше не потрібно буде ходити всюди із нотатником і ручкою й годинами згадувати, про що ж ти забув або забула!

Тепер усі твої плани завжди будуть у твоїй кишені або сумці залежно від того, де ти носиш смартфон.

Додаток доступний для користувачів IOS і Android.

Незамінний додаток для тих, хто любить переглядати контент на різних майданчиках і хоче зробити цей процес зручнішим.

Програма дозволяє зберігати будь-які відео, фото, а також вебсторінки й згодом переглядати їх навіть без доступу до інтернету.

Ще один приємний бонус — можливість змінювати шрифти, а ще встановлювати нічний режим, аби насолоджуватися улюбленими матеріалами навіть уночі без шкоди для зору.

До речі, у додатку можна навіть прослухати будь-який текст.

Неймовірно зручна функція, коли дорогою хочеться щось почитати, а можливості дивитися в екран немає.

Мабуть, у кожного в житті була ситуація, коли пароль магічним чином стирався з нашої пам’яті.

Відновлювати доступ до акаунтів — справа довга й неприємна.

Особливо дратує така ситуація, коли ввійти на пошту чи на сторінку в соцмережах потрібно терміново.

Тут на допомогу приходить справжній Супермен у світі мобільних додатків.

Зручний інтерфейс і чудовий функціонал змусять вас закохатися в цей додаток і ніколи його більше не видаляти!

Час подумати й про здоров’я.

Здавалося б, як додаток може допомогти нам бути у формі й слідкувати за собою?

FatSecret має відповідь на це запитання!

Програма допомагає користувачам оптимізувати свій раціон і дозволяє фіксувати всі перекуси за день.

Давно мрієш налагодити харчування? Тоді обов’язково встанови цей додаток!

Система автоматично розрахує кількість калорій, які потрібно споживати на день саме тобі й навіть запропонує варіанти корисних страв.

Твій персональний нутриціолог у смартфоні — ну хіба не диво?

Перейдемо до фінансової грамотності.

Живеш від зарплатні до зарплатні й не розумієш, куди зникають усі зароблені гроші?

Час розібратися з цим! А допоможе тобі спеціальний додаток, у якому можна фіксувати всі свої витрати й прибутки кількома кліками.

Додаток проаналізує ваш бюджет і за допомогою діаграм покаже, на що саме ви витрачаєте найбільше.

Такий собі персональний фінансовий менеджер, що безкоштовно допомагатиме вам будь-коли.

До речі, програма чудово підійде для планування сімейного бюджету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім безкоштовних додатків для вивчення англійської мови.

