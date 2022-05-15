Незамінні помічники: 5 мобільних додатків, які потрібні кожному

Мобільні додатки, які спросять тобі життя.
Невпинний технологічний прогрес неабияк спростив наше повсякденне життя.
Чимало людей сприймають гаджети як інструмент для розваг і соцмереж, а дарма.
Насправді на нашому смартфоні можна виконувати безліч задач і процесів, а спеціальні програми — наші вірні помічники в цьому.
Давно хочеш оптимізувати свою роботу й полегшити життя?
Ранок у Великому Місті підібрав для тебе ТОП-5 найкращих мобільних додатків, що знадобляться будь-кому.
ТОП-5 мобільних додатків, які потрібні кожному
Todoist
Давно мрієш навести лад у голові й нарешті розібратися з усіма дедлайнами?
Тоді цей додаток стане твоїм найкращим другом!
Todoist дозволяє своїм користувачам планувати всі свої завдання й важливі зустрічі, налаштовувати пріоритети задач, а також допомагає відстежувати свій прогрес.
Програма навіть створює спеціальні графіки, щоб юзери могли побачити рівень власної продуктивності.
Тобі більше не потрібно буде ходити всюди із нотатником і ручкою й годинами згадувати, про що ж ти забув або забула!
Тепер усі твої плани завжди будуть у твоїй кишені або сумці залежно від того, де ти носиш смартфон.
Додаток доступний для користувачів IOS і Android.
Незамінний додаток для тих, хто любить переглядати контент на різних майданчиках і хоче зробити цей процес зручнішим.
Програма дозволяє зберігати будь-які відео, фото, а також вебсторінки й згодом переглядати їх навіть без доступу до інтернету.Також по темі: Найочікуваніші серіали 2022 року: що додати в список для перегляду Обробка фото на телефоні: 5 безкоштовних додатків для ідеальних знімків Розвиток у смартфоні. Корисні додатки для дітей та підлітків
Ще один приємний бонус — можливість змінювати шрифти, а ще встановлювати нічний режим, аби насолоджуватися улюбленими матеріалами навіть уночі без шкоди для зору.
До речі, у додатку можна навіть прослухати будь-який текст.
Неймовірно зручна функція, коли дорогою хочеться щось почитати, а можливості дивитися в екран немає.
LastPass
Мабуть, у кожного в житті була ситуація, коли пароль магічним чином стирався з нашої пам’яті.
Відновлювати доступ до акаунтів — справа довга й неприємна.
Особливо дратує така ситуація, коли ввійти на пошту чи на сторінку в соцмережах потрібно терміново.
Тут на допомогу приходить справжній Супермен у світі мобільних додатків.
LastPass дозволяє не тільки зберігати всі важливі паролі, а й генерує складні комбінації, які зловмисники не зможуть підібрати, якщо захочуть зламати ваш профіль.
Зручний інтерфейс і чудовий функціонал змусять вас закохатися в цей додаток і ніколи його більше не видаляти!
FatSecret
Час подумати й про здоров’я.
Здавалося б, як додаток може допомогти нам бути у формі й слідкувати за собою?
FatSecret має відповідь на це запитання!
Програма допомагає користувачам оптимізувати свій раціон і дозволяє фіксувати всі перекуси за день.
Давно мрієш налагодити харчування? Тоді обов’язково встанови цей додаток!
Система автоматично розрахує кількість калорій, які потрібно споживати на день саме тобі й навіть запропонує варіанти корисних страв.
Твій персональний нутриціолог у смартфоні — ну хіба не диво?
Monefy
Перейдемо до фінансової грамотності.
Живеш від зарплатні до зарплатні й не розумієш, куди зникають усі зароблені гроші?
Час розібратися з цим! А допоможе тобі спеціальний додаток, у якому можна фіксувати всі свої витрати й прибутки кількома кліками.
Додаток проаналізує ваш бюджет і за допомогою діаграм покаже, на що саме ви витрачаєте найбільше.
Такий собі персональний фінансовий менеджер, що безкоштовно допомагатиме вам будь-коли.
До речі, програма чудово підійде для планування сімейного бюджету.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім безкоштовних додатків для вивчення англійської мови.
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