Обробка фото на телефоні: 5 безкоштовних додатків для ідеальних знімків

Сучасні додатки для обробки фото на телефоні дозволяють так редагувати звичайні фото, що їх не відрізниш від професійних. Аби отримати основні функції, тобі навіть не обов’язково купувати їхній платний функціонал.

Усі застосунки, про які ми розповідаємо, працюють і на iOS, і на Android.

Ligthroom – універсальний фоторедактор, який варто освоїти кожному любителю гарних знімків. Він дозволяє зробити професійну корекцію світла і кольорів, навіть не скидаючи фото на ноутбук.

Зокрема, ти зможеш:

Знаменитий американського додаток для обробки фото VSCO – справжня знахідка для тих, кому замало стандартних фільтрів в Instagram.

Тут теж доступна більшість базових функції обробки фотографій – редагування контрастності, експозиції, балансу білого, чіткості тощо. Але основа фішка цього додатку не в цьому.

Створювати справді ефектні фото ти зможеш, навіть не купуючи платну версію додатку. А якщо цього базових фільтрів здасться замало, ти завжди зможеш отримати доступ до сотень інших, прибдавши підписку.

Цей за стосунок дозволяє заретушувати недоліки шкіри, накласти макіяж, змінити зачіску, відбілити зуби, додати посмішку та навіть підкорегувати риси обличчя лише за кілька хвилин.

Програма автоматично визначає контури обличчя, очей, носа, губ, волосся – тож вручну обводити нічого не доведеться.

У випадку спонтанної фотосесії тобі більше не доведеться перейматися через відсутність мейку.

Усе це ти легко зможеш додати на етапі обробки.

Фоторедактор, який дозволяє легко створювати колажі та додавати на фото численні ефекти –неонові ефекти, фонові емодзі, стікери, фільтри, рамки, шрифти та інші елементи.

У додатку також є усі базові функції фоторедактора та навіть можливість заміни заднього фону.

Тож якщо хочеш створити справді креативні публікації та сторіз – радимо опанувати і цей додаток.

Море на твоїх знімках почне хвилюватися, птахи – літати, а зірки – таємничо виблискувати.

Більшість ефектів доступні у безкоштовній версії додатку.

У платній же додаються кілька десятків преіум-анімацій, а також можливість додавати на одне фото більше двох ефектів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про додатки для вивчення англійської мови.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.