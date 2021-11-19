Обробка фото на телефоні: 5 безкоштовних додатків для ідеальних знімків

Сучасні додатки для обробки фото на телефоні дозволяють так редагувати звичайні фото, що їх не відрізниш від професійних. Аби отримати основні функції, тобі навіть не обов’язково купувати їхній платний функціонал.

Усі застосунки, про які ми розповідаємо, працюють і на iOS, і на Android.

Додатки для обробки фото на телефоні

Ligthroom

Ligthroom – універсальний фоторедактор, який варто освоїти кожному любителю гарних знімків. Він дозволяє зробити професійну корекцію світла і кольорів, навіть не скидаючи фото на ноутбук.

Зокрема, ти зможеш:

Зробити базове редагування знімку: обрізати, зменшити шум, відкорегувати різкість тощо.

Відкорегувати пересвітлені частини фото й відновити природні кольори.

Висвітлити занадто темну фотографію.

Змінити яскравіть, насиченість та відтінок як усього фото загалом, так і кожного кольору окремо.

Додати на фото фільтри та ефекти – зернистість, віньєтку тощо.

VSCO

Знаменитий американського додаток для обробки фото VSCO – справжня знахідка для тих, кому замало стандартних фільтрів в Instagram.

Тут теж доступна більшість базових функції обробки фотографій – редагування контрастності, експозиції, балансу білого, чіткості тощо. Але основа фішка цього додатку не в цьому.

VSCO спеціалізується на фільтрах – саме ними часто користуються зірки та відомі блогери, знімками яких ми захоплюємося.

Створювати справді ефектні фото ти зможеш, навіть не купуючи платну версію додатку. А якщо цього базових фільтрів здасться замало, ти завжди зможеш отримати доступ до сотень інших, прибдавши підписку.

YouCam Makeup

Цей за стосунок дозволяє заретушувати недоліки шкіри, накласти макіяж, змінити зачіску, відбілити зуби, додати посмішку та навіть підкорегувати риси обличчя лише за кілька хвилин.

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Програма автоматично визначає контури обличчя, очей, носа, губ, волосся – тож вручну обводити нічого не доведеться.

У випадку спонтанної фотосесії тобі більше не доведеться перейматися через відсутність мейку.

Усе це ти легко зможеш додати на етапі обробки.

MagRic Photo Editor

Фоторедактор, який дозволяє легко створювати колажі та додавати на фото численні ефекти –неонові ефекти, фонові емодзі, стікери, фільтри, рамки, шрифти та інші елементи.

У додатку також є усі базові функції фоторедактора та навіть можливість заміни заднього фону.

Тож якщо хочеш створити справді креативні публікації та сторіз – радимо опанувати і цей додаток.

Vimage

Додаток Vimage допомагає в буквальному сенсі оживити фото і перетворити їх на анімацію.

Море на твоїх знімках почне хвилюватися, птахи – літати, а зірки – таємничо виблискувати.

Більшість ефектів доступні у безкоштовній версії додатку.

У платній же додаються кілька десятків преіум-анімацій, а також можливість додавати на одне фото більше двох ефектів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про додатки для вивчення англійської мови.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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