Найочікуваніші серіали 2022 року: що додати в список для перегляду

Добірка найкращих серіалів, що вийдуть у 2022 році.

Пандемія коронавірусу зачепила кінематограф.

Кінокомпанії переживають складні часи, виробництва фільмів стають дедалі складніша, а їх прем’єри часто переносяться.

Однак в цей непростий період для кіно, кілька цікавих і захопливих серіалів все-ж порадують глядачів цього року.

Ранок у Великому місті зібрав топовий список серіалів 2022 року, які ти маєш побачити.

Дата прем’єри: 2 вересня 2022 року.

Серіал стане приквелом до однойменної кінотрилогії. А його творці вже запевняють, що він стане найдорожчим серіалом в історії.

На зйомки тільки першого сезону студія витратила близько $500 млн.

Сюжет:

Нам розкажуть про те, як з’явилися могутні Кільця всевладдя.

Події серіалу відбуватимуться за тисячі років до того, як Більбо Беггінс знайшов Перстень, а Фродо почав свою подорож до Фатальної гори.

Також ми дізнаємось, як розгорталася грандіозна битва за отримання магічної сили.

Дата прем’єри: кінець січня 2022 року.

Серіал показує події на тлі закінчення Громадянської війни.

Сюжет:

Маріан Брук, молода і незаможна дівчина, після втрати сім’ї, переїжджає в Нью-Йорк до багатих тітоньок.

Вона намагається освоїтися у вищому суспільстві.

Випадково Маріана стає свідком напруги між представниками різних соціальних станів.

Як завершиться історія?

Дата прем’єри: початок лютого 2022 року.

Серіал про дорослішання підлітків і сучасні проблеми, з якими вони стикаються.

Сюжет:

Цей сезон звертатиме нашу увагу на героїв, що знаходяться на другому плані.

Цей сезон звертатиме нашу увагу на героїв, що знаходяться на другому плані.

Дата прем’єри: 2022 рік.

За словами Стівена Найта головного сценариста, серіал повернеться гучно, а бандити зазнають “надзвичайної небезпеки”.

До речі, це буде останній сезон.

Сюжет:

Томі Шелбі опиниться в центрі подій 1934 року.

Родині доведеться стикнуться з нацистами.

Дата прем’єри: 2022 рік.

Новий сезон серіалу «Корона» перенесе глядачів у кінець 1990-х років.

Сюжет:

5 сезон серіалу покаже глядачам розлучення принца Чарльза з Діаною, смерть принцеси Діани, розлучення Анни та пожежа у Віндзорському замку.

Дата прем’єри: 25 березня 2022 року.

Прикра новина для прихильників цього серіалу.

Реге Пейдж, виконавець ролі герцога Гастінґса, пішов з проекту.

Сюжет:

Головними героями історії цього разу стануть Ентоні та Кейт.

Крм того, все ще залишається питання: хто ховається під псевдонімом леді Віслдаун.

Дата прем’єри: 2022 рік.

Приквел до сералу “Гра престолів”.

Сюжет:

Події у серіалі рзкажуть про усобиці в родині Таргарієнів.

Принцеса Рейніра Таргарієн і принц Ейгон Таргарієн одночасно оголосили про свої права на престол, що призвело до розбрату в королівській сім’ї.

Дата прем’єри: 2022 рік.

Серіал розкаже про одного з персонажів саги “Зоряні війни”.

Сюжет:

Сюжет зосередиться на історії Обі-Вана Кенобі у виконанні Юена Мак-Ґреґора.

Ми дізнаємось, чим займався джедай після того, як привіз родині Ларс немовля Люка Скайвокера.

Дата прем’єри: 17 грудня 2022 року.

Netflix покаже новий сезон серіалу “Відьмак”.

Сюжет:

Приквел розповість про походження мисливців на монстрів, а також про події, що призвели до злиття світів людей, монстрів та ельфів.

Дата прем’єри: на початку 2022 року.

Одна з головних тем серіалу — європейська імміграційна криза

Сюжет:

Герої стрічки намагатимуться перебратися з Європи до Америки.

Вони помічають корабель, що дрейфує в морі.

Фото: IMBd

