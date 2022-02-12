Найочікуваніші серіали 2022 року: що додати в список для перегляду

Добірка найкращих серіалів, що вийдуть у 2022 році.
Пандемія коронавірусу зачепила кінематограф.
Кінокомпанії переживають складні часи, виробництва фільмів стають дедалі складніша, а їх прем’єри часто переносяться.
Однак в цей непростий період для кіно, кілька цікавих і захопливих серіалів все-ж порадують глядачів цього року.
Ранок у Великому місті зібрав топовий список серіалів 2022 року, які ти маєш побачити.
Топ-10 серіалів 2022 року
Володар перснів
Дата прем’єри: 2 вересня 2022 року.
Серіал стане приквелом до однойменної кінотрилогії. А його творці вже запевняють, що він стане найдорожчим серіалом в історії.
На зйомки тільки першого сезону студія витратила близько $500 млн.
Сюжет:
Нам розкажуть про те, як з’явилися могутні Кільця всевладдя.
Події серіалу відбуватимуться за тисячі років до того, як Більбо Беггінс знайшов Перстень, а Фродо почав свою подорож до Фатальної гори.
Також ми дізнаємось, як розгорталася грандіозна битва за отримання магічної сили.
Позолочений вік
Дата прем’єри: кінець січня 2022 року.
Серіал показує події на тлі закінчення Громадянської війни.
Сюжет:
Маріан Брук, молода і незаможна дівчина, після втрати сім’ї, переїжджає в Нью-Йорк до багатих тітоньок.
Вона намагається освоїтися у вищому суспільстві.
Випадково Маріана стає свідком напруги між представниками різних соціальних станів.
Як завершиться історія?
Ейфорія 2 сезон
Дата прем’єри: початок лютого 2022 року.
Серіал про дорослішання підлітків і сучасні проблеми, з якими вони стикаються.
Сюжет:
Це серіал про дорослішання підлітків і сучасні проблеми, з якими вони стикаються.
Цей сезон звертатиме нашу увагу на героїв, що знаходяться на другому плані.
Гострі картузи 6 сезон
Дата прем’єри: 2022 рік.
За словами Стівена Найта головного сценариста, серіал повернеться гучно, а бандити зазнають “надзвичайної небезпеки”.
До речі, це буде останній сезон.
Сюжет:
Томі Шелбі опиниться в центрі подій 1934 року.
Родині доведеться стикнуться з нацистами.
Корона 5 сезон
Дата прем’єри: 2022 рік.
Новий сезон серіалу «Корона» перенесе глядачів у кінець 1990-х років.
Сюжет:
5 сезон серіалу покаже глядачам розлучення принца Чарльза з Діаною, смерть принцеси Діани, розлучення Анни та пожежа у Віндзорському замку.
Бріджертони 2 сезон
Дата прем’єри: 25 березня 2022 року.
Прикра новина для прихильників цього серіалу.
Реге Пейдж, виконавець ролі герцога Гастінґса, пішов з проекту.
Сюжет:
Головними героями історії цього разу стануть Ентоні та Кейт.
Крм того, все ще залишається питання: хто ховається під псевдонімом леді Віслдаун.
Дім дракона
Дата прем’єри: 2022 рік.
Приквел до сералу “Гра престолів”.
Сюжет:
Події у серіалі рзкажуть про усобиці в родині Таргарієнів.
Принцеса Рейніра Таргарієн і принц Ейгон Таргарієн одночасно оголосили про свої права на престол, що призвело до розбрату в королівській сім’ї.
Обі-Ван Кенобі
Дата прем’єри: 2022 рік.
Серіал розкаже про одного з персонажів саги “Зоряні війни”.
Сюжет:
Сюжет зосередиться на історії Обі-Вана Кенобі у виконанні Юена Мак-Ґреґора.
Ми дізнаємось, чим займався джедай після того, як привіз родині Ларс немовля Люка Скайвокера.
Відьмак 2 сезон
Дата прем’єри: 17 грудня 2022 року.
Netflix покаже новий сезон серіалу “Відьмак”.
Сюжет:
Приквел розповість про походження мисливців на монстрів, а також про події, що призвели до злиття світів людей, монстрів та ельфів.Також по темі: Де знімалися культові фільми Тарантіно ТОП-5 українських мультфільмів, які точно варто переглянути Хочу одягатись як у кіно: найстильніші героїні кіно та серіалів
1899
Дата прем’єри: на початку 2022 року.
Одна з головних тем серіалу — європейська імміграційна криза
Сюжет:
Герої стрічки намагатимуться перебратися з Європи до Америки.
Вони помічають корабель, що дрейфує в морі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найочікуваніші фільми 2022 року.
Фото: IMBd