Естетика рухів. Найкращі фільми про танці

Найкращі фільми про танці – підбірка від Ранку у Великому Місті.

Сьогодні, 29 квітня, відзначають Міжнародний день танця. До цього свята ми підготували добірку фільмів про цей красивий вид мистецтва.

Життєва драма, естетика рухів і приголомшливі саундтреки.

Ось секрет популярності танцювальних фільмів.

Ми відшукали 5 стрічок про танці, які вас зворушать. Обережно, таке кіно таке затягує!

Випадкова зустріч балерини Нори з елітної школи та вуличного танцівника Тайлера, у якого проблеми із законом, змінює життя обох.

Дівчина здобуває шанс втілити свою мрію, а хлопець – можливість почати життя спочатку.

Все, що їм потрібно, – стати танцювальною парою.

Ці двоє різні, але їхня несхожість не стає на заваді улюбленому заняттю і… коханню.

Після зйомок стрічки актори, що грали головних героїв, одружилися.

Популярність фільм здобув ще й завдяки музиці.

«Крок вперед» полюбився глядачам. Стрічка має шість частин.

Британська стрічка для шанувальників стріт-денсу.

Перший європейський фільм, знятий за технологією 3D.

Сюжет: команда вуличних танцівників «Jay 20» виходить до фіналу турніру із стріт-денсу.

Але у відповідальний момент лідер команди Джей покидає її.

Врятувати ситуацію пробує його дівчина Карлі.

Їй треба знайти місце для тренувань.

Карлі це вдається. Проте є умова.

Тепер «Jay 20» мають навчити вуличної хореографії вихованок балетної школи.

Історія про те, з якими труднощами стикнуться танцівники абсолютно різних видів заради спільної мети.

Трилер з елементами драми від режисера Даррена Аронофскі.

У головних ролях – Наталі Портман, Венсан Кассель і Міла Куніс.

Наполеглива балерина Ніна мріє про головну партії в «Лебединому озері».

Це може стати вершиною її кар’єри.

Дівчина прекрасно виконує роль Білого Лебедя, але не годиться на роль Чорного.

За словами режисера, Ніні не вистачає внутрішнього вогню.

Вона живе з матір’ю, колишньою балериною, яка оточила доньку гіперопікою.

У житті Ніни є місце тільки балету.

Проте заради ролі вона готова пробудити своє альтер его.

На дівчину чекають пристрасть, ревнощі і лють.

Стрічка здобула багато премій.

А виконавиця головної ролі Наталі Портман забрала статуетка як найкраща акторка.

Американська романтична мелодрама.

17-річна Френсіс із заможної родини приїжджає з батьками на канікули у курортний готель.

Там вона знайомиться з професійним танцюристом Джоні.

Чоловік погоджується бути її наставником.

Але стає вчителем для Френсіс не тільки в танцях, але й в коханні.

Фільм мав великий фінансовий успіх. Касові збори в 35 разів перевищили кошторис.

Стрічка для шанувальників бальних танців.

Поєднання комедії, мюзиклу й психологічної драми.

Історія про танцюриста Скотта Гастінгса, який намагається утвердити власний стиль.

Але на шляху стають консервативні хореографи.

Скотту доводиться танцювати із не дуже симпатичною Френ.

До її пропозицій він ставиться скептично, але все змінюється, коли дівчина навчає його пасадоблю.

Хлопець починає відчувати свій потенціал, але правда про його батьків може поставити все під ризик.

Фото: IMDb

