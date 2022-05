Тернистий шлях до успіху: ТОП-7 фільмів про відомих людей

Біографічні фільми про життя зірок — добірка Ранку у Великому Місті.

Життя заможних і відомих людей, що посміхаються з телеекранів, здається нам, на перший погляд, простим і щасливим.

На жаль, аби досягти омріяної мети, дуже часто потрібно жертвувати чимось дорогим. Кожен з нас має зробити певний вибір, що вплине на нашу подальшу долю.

Ми підготували для вас найкращі кінокартини, засновані на реальних подіях, які неодмінно варто подивитися.

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 7.9

Сьогодні дуже важко знайти людину, що жодного разу не чула імені культового американського співака Фредді Меркюрі.

Кінокритики вже встигли охрестити стрічку вічним пам’ятником лідеру надпопулярного рок-гурту Queen, якого зіграв Рамі Малек.

Сюжет: стрічка ознайомить глядачів зі шляхом становлення легендарного гурту, якому у ХХ столітті не було рівних, зі стосунками між учасниками бенду, а також розповість про самопізнання Фредді й про спроби прийняти себе таким, який ти є.

Чи вдасться гурту здобути небачену популярність?

Чи вдасться Меркюрі оголити свою душу перед усіма?

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 7.7

Фільм, що приніс виконавцю головної ролі Едді Реймену премію Оскар, неодмінно сподобаться любителям біографічних драм.

Сюжет: події картини переносять глядача в період молодості великого вченого, який тоді ще не мав великих статків і був здоровим.

Режисер зумів майстерно показати історію розвитку стосунків Стівена зі своєю майбутньою дружиною, а талановитий актор, що зіграв самого науковця, на всі сто відсотків передав жагу до житття й незламність головного героя.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 6.8

Усесвіт фільмів талановитого режисера Хічкока вражає своєю оригінальністю й неповторністю.

Як Альфредові вдавалося так добре втілювати свої шалені ідеї в життя? Саме на це питання ви отримаєте відповідь під час перегляду кінокартини.

Сюжет: геніальний фільмотворець наважився на найбільший експеримент за всю свою творчу кар’єру й вирішив зняти стрічку в абсолютно новому форматі.

Чи вийшло у нього заворожити глядача й поселити в його душі страх і епідробний жах? Як Альфредові вдавалося так добре втілювати свої шалені ідеї в життя?

Саме на це питання ви отримаєте відповідь під час перегляду кінокартини.

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb:6.3

Сьогодні Yves Saint Laurent — це розкішний люксовий бренд, що має мільйони покупців по всьому світу, але так було не завжди.

Стрічка покаже глядачам усі тонкощі створення велетенської компанії, що постійно випереджає суперників у гонитві за клієнтами.

Сюжет: у середині ХХ-го століття молодий Ів ще не знав, який успіх чекатиме на нього за кілька десятків років. Представивши свою першу колекцію для іншого бренду, він і уявити не міг, що вже зовсім скоро його ім’я прозвучить на весь світ.

Не варто забувати й про кохання. Сен-Лоран закохався в заможного чоловіка, що згодом став його надійною підтримкою.

Чи вдалося дизайнеру до кінця життя зберегти свої чисті почуття? Через які труднощі йому довелося пройти перед тим, як його одяг став культовим?

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 7.2

Повернімося від моди до ІТ-технологій. Усі, хто коли-небудь користувався гаджетами від компанії Apple, неодмінно чули ім’я її виконавчого директора Стіва Джобса.

Його вважають справжнім комп’ютерним генієм і одним із найбагатших людей на планеті, та чи все так просто складалось у його житті?

Сюжет: стрічка умовно ділиться на три сюжетних лінії, кожна з яких розкриває таємниці життя видатного програміста.

Глядач з головою поринає в усі перепетії на шляху Джобса й спостерігає за його складними стосунками із жінками.

Чи вдалося Стіву перебороти вади свого характеру й досягти успіху, про який він сам мріяв довгими роками?

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 6.4

Маргарет Тетчер — видатне ім’я в історії, що не раз сколихнуло весь світ. Життєвий шлях жінки-політика був багатим на перипетії й негаразди.

Сюжет: Меріл Стріп, що бездоганно втілила свою героїню на екрані, надовго запам’ятається глядачам.

Сама стрічка описує становлення Маргарет на політичній арені, а також методи її боротьби з чоловіками, які старанно намагались скинути її з посади.

Перш, ніж стати “залізною”, Тетчер встигла мало не загинути разом зі своїм чоловіком, а також залагодити купу конфліктів.

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 6.3

Сумнозвісний наркобарон Пабло Ескобар, чиє ім’я стало відомим далеко за межами Колумбії, назавжди залишиться видатною персоною в історії.

Як саме він досяг такого кримінального успіху?

Сюжет: на вечірці для заможних людей журналістка випадково заводить знайомство з чоловіком, що згодом виявляється найзухвалішим злочинцем мало не за всю всю історію існування людства.

Як Ескобару вдавалось уникати покарання? Як він реагував на замахи на вбивства й чим закінчилося знайомство із молодою журналісткою — відповіді на всі ці запитання ви знайдете під час перегляду фільму.

