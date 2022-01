Аватар, Бетмен та Топ Ган. Топ-10 найбільш очікуваних фільмів 2022 року

Найочікуваніші кінопрем’єри 2022 року.

Світовий кінематограф не зупиняється навіть в умовах невідомості через пандемію.

Режисери вдаються до ремейків визначних стрічок та кидають сили та бюджет на продовження стрічок, що вже встигли себе зарекомендувати.

Така ж ситуація складаеться і у 2022 році.

Тож Ранок у Великому Місті розкаже про фільми, на які чекає весь світ.

Дата прем’єри: 3 березня 2022

Згідно з IMDb, Бетмен у виконанні Роберта Паттінсона – посідає перше місце в рейтингу найбільш очікуваних стрічок у 2022 році.

Сюжет:

У новій супергеройській версії Бетмена ми побачимо, як він бореться зі злочинністю в місті.

Цього разу його головним ворогом стане Загадник, який об’єднає проти Бетмена зусилля таких лиходіїв, як Пінгвін та кримінальний бос Фальконе.

У стрічці також буде розкрита лінія стосунків Бетмена та Жінкі-кішки.

Дата прем’єри: 6 травня

Довгоочікуване продовження саги про Доктора Стрейнджа. Цей фільм підводить глядачів до ще одного фільму з кіновсесвіту Marvel.

Сюжет:

Головний герой, після подій у фільмі “Людина-павук: Немає шляху додому” все ще розбирається з наслідками магії та намагається встановити баланс у мультисвесвіті.

Стрендж шукає Ванду Максимофф, яка може допомогти розібратись в заплутаних нитках часу.

Однак жінка все ще не оговталась від трагічних подій.

То чи вдасться Доктору Стрейнджу з’єднати часові лінії і повернути все на місця?

Дата прем’єри: 11 листопада

Чедвік Боузман, який зіграв головну роль “Чорної пантери”, змінив Голлівуд та акторів, які грали африканських та афроамериканських персонажів.

У 2020 році, після смерті Чедвіка, Marvel оголосив, що Чорну пантеру ніхто зіграти більше не зможе.

Однак, що ж буде відбуватись у кіно-новинці?

Невже на перший план вийде Шурі, сестра героя?

Дата прем’єри: 26 травня

Продовження культового кіно, перший фільм якоговийшов у 1986 році. Як і завжди, Том Круз у ролі спецагента виконуватиме божевільні трюки, щоб врятувати світ.

Сюжет:

Дія фільму “Топ Ган: Меверік” відбувається через 36 років після подій першого фільму.

Лейтенант Піт Мітчелл на прізвисько Меверік – майстерний пілот.

Під час тренувального польоту, де курсанти змагались за звання “найкращий пілот”, розбивається літак і гине напарник Меверіка – Нік.

Тридцять років потому починається історія другого фільму.

Меверік тепер інструктор. Там же і навчається син Ніка – Бредлі.

Чи витримає емоційне випробовування Меверік?

Дата прем’єри: 14 липня

Роль Грін-де-Вальда зіграв Мадс Міккельсен.

Сюжет:

Події відбуваються за часів Другої світової війни.

Нам покажуть останнє зіткнення між Дамблдором та Геллертом Грін-де-Вальдом.

До речі, в картину з’явиться ще Рубеус Геґрід та молодий Том Реддл, до того як він став Волдемортом.

Дата прем’єри: 16 грудня

Продовження вже культового фільму “Аватар” продовжить історію Пандори.

Сюжет:

У новій картині ми побачимо, як живуть інші клани народу на’ві, зокрема – підводні племена.

У фільмі повернеться до життя персонаж Сігурні Уівер і головний антагоніст першої частини – полковник Майлз Куоритч.

Дата прем’єри: 10 лютого

Том Голланд у фільмі втілився в роль нового Індіани Джонса.

Сюжет:

Фільм розповідає історію походження Нейтана Дрейка, головного героя серії відеоігор Uncharted.

Це історія про відомого шукача пригод та мисливця за антикваріатом та цінностями.

Герой постійно потрапляє в сутички і вплутується в небезпечні авантюри.

Дата прем’єри: 4 лютого 2022

Фільм про катастрофу з елементами фантастики, режисера Роланда Еммеріха.

Сюжет:

Невідома сила збиває Місяць зі свого курсу та спрямовує на Землю.

Керівник НАСА і колишній астронавт Джо Фулер переконана, що вона має ключ для порятунку.

Чи вдасться їй переконати всіх, що наш Місяць наближається?

Дата прем’єри: 9 червня 2022 року

Шостий фільм франшизи “Парк Юрського періоду”.

Сюжет:

Динозаври, які населяють Землю потісняють людей.

Останнім доводиться знаходити вихід і уживатись на одній території.

Головним героям потрібно вигадати, як розв’язувати проблему, щоб все повернулось на місця.

Дата прем’єри: 10 лютого

Фільм режисера Кеннета Брана, який відомий стрічкою “Вбивство у Східному експресі”.

Сюжет:

Відомий детектив Еркюль Пуаро розкриє вбивство пасажира на борту розкішного лайнера.

Хто з гостей мав жорстокі наміри, і чи зможе Еркюль розгадати цю таємницю?

