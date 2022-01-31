Аватар, Бетмен та Топ Ган. Топ-10 найбільш очікуваних фільмів 2022 року

Найочікуваніші кінопрем’єри 2022 року.
Світовий кінематограф не зупиняється навіть в умовах невідомості через пандемію.
Режисери вдаються до ремейків визначних стрічок та кидають сили та бюджет на продовження стрічок, що вже встигли себе зарекомендувати.
Така ж ситуація складаеться і у 2022 році.
Тож Ранок у Великому Місті розкаже про фільми, на які чекає весь світ.
Топ-10 фільмів 2022 року
Бетмен
Дата прем’єри: 3 березня 2022
Згідно з IMDb, Бетмен у виконанні Роберта Паттінсона – посідає перше місце в рейтингу найбільш очікуваних стрічок у 2022 році.
Сюжет:
У новій супергеройській версії Бетмена ми побачимо, як він бореться зі злочинністю в місті.
Цього разу його головним ворогом стане Загадник, який об’єднає проти Бетмена зусилля таких лиходіїв, як Пінгвін та кримінальний бос Фальконе.
У стрічці також буде розкрита лінія стосунків Бетмена та Жінкі-кішки.
Доктор Стрендж: в мультивсесвіті божевілля
Дата прем’єри: 6 травня
Довгоочікуване продовження саги про Доктора Стрейнджа. Цей фільм підводить глядачів до ще одного фільму з кіновсесвіту Marvel.
Сюжет:
Головний герой, після подій у фільмі “Людина-павук: Немає шляху додому” все ще розбирається з наслідками магії та намагається встановити баланс у мультисвесвіті.
Стрендж шукає Ванду Максимофф, яка може допомогти розібратись в заплутаних нитках часу.
Однак жінка все ще не оговталась від трагічних подій.
То чи вдасться Доктору Стрейнджу з’єднати часові лінії і повернути все на місця?
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Дата прем’єри: 11 листопада
Чедвік Боузман, який зіграв головну роль “Чорної пантери”, змінив Голлівуд та акторів, які грали африканських та афроамериканських персонажів.
У 2020 році, після смерті Чедвіка, Marvel оголосив, що Чорну пантеру ніхто зіграти більше не зможе.
Однак, що ж буде відбуватись у кіно-новинці?
Невже на перший план вийде Шурі, сестра героя?
Топ Ган: Меверік
Дата прем’єри: 26 травня
Продовження культового кіно, перший фільм якоговийшов у 1986 році. Як і завжди, Том Круз у ролі спецагента виконуватиме божевільні трюки, щоб врятувати світ.
Сюжет:
Дія фільму “Топ Ган: Меверік” відбувається через 36 років після подій першого фільму.
Лейтенант Піт Мітчелл на прізвисько Меверік – майстерний пілот.
Під час тренувального польоту, де курсанти змагались за звання “найкращий пілот”, розбивається літак і гине напарник Меверіка – Нік.
Тридцять років потому починається історія другого фільму.
Меверік тепер інструктор. Там же і навчається син Ніка – Бредлі.
Чи витримає емоційне випробовування Меверік?
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора
Дата прем’єри: 14 липня
Роль Грін-де-Вальда зіграв Мадс Міккельсен.
Сюжет:
Події відбуваються за часів Другої світової війни.
Нам покажуть останнє зіткнення між Дамблдором та Геллертом Грін-де-Вальдом.
До речі, в картину з’явиться ще Рубеус Геґрід та молодий Том Реддл, до того як він став Волдемортом.
Аватар 2
Дата прем’єри: 16 грудня
Продовження вже культового фільму “Аватар” продовжить історію Пандори.
Сюжет:
У новій картині ми побачимо, як живуть інші клани народу на’ві, зокрема – підводні племена.
У фільмі повернеться до життя персонаж Сігурні Уівер і головний антагоніст першої частини – полковник Майлз Куоритч.
Uncharted: Незвідане
Дата прем’єри: 10 лютого
Том Голланд у фільмі втілився в роль нового Індіани Джонса.
Сюжет:
Фільм розповідає історію походження Нейтана Дрейка, головного героя серії відеоігор Uncharted.
Це історія про відомого шукача пригод та мисливця за антикваріатом та цінностями.
Герой постійно потрапляє в сутички і вплутується в небезпечні авантюри.
Падіння Місяця
Дата прем’єри: 4 лютого 2022
Фільм про катастрофу з елементами фантастики, режисера Роланда Еммеріха.
Сюжет:
Невідома сила збиває Місяць зі свого курсу та спрямовує на Землю.
Керівник НАСА і колишній астронавт Джо Фулер переконана, що вона має ключ для порятунку.
Чи вдасться їй переконати всіх, що наш Місяць наближається?
Світ Юрського періоду: панування
Дата прем’єри: 9 червня 2022 року
Шостий фільм франшизи “Парк Юрського періоду”.
Сюжет:
Динозаври, які населяють Землю потісняють людей.
Останнім доводиться знаходити вихід і уживатись на одній території.
Головним героям потрібно вигадати, як розв’язувати проблему, щоб все повернулось на місця.
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Смерть на Нілі
Дата прем’єри: 10 лютого
Фільм режисера Кеннета Брана, який відомий стрічкою “Вбивство у Східному експресі”.
Сюжет:
Відомий детектив Еркюль Пуаро розкриє вбивство пасажира на борту розкішного лайнера.
Хто з гостей мав жорстокі наміри, і чи зможе Еркюль розгадати цю таємницю?
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми у жанрі фантастики.
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