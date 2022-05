Стали свідком загибелі людей під час війни? Як правильно зафіксувати смерть цивільних та військових

Як діяти, якщо ви стали свідком загибелі людей під час війни?

На жаль, смерть — це вірний супутник будь-якої війни.

В умовах бойових дій люди гинуть значно частіше, аніж за мирних часів.У такій страшній ситуації варто знати, як діяти, якщо людина загинула на ваших очах або ви виявили тіло.

Паніка та сльози ніяк не допоможуть небіжчикам.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що робити, якщо ви стали свідком загибелі людей під час війни.

Першочергово потрібно викликати швидку та за можливості ідентифікувати особу потерпілого.

Якщо людина померла в укритті, перемістіть тіло в окреме приміщення або накрийте його чимось.

Під час війни швидку викликати вдається не завжди, тож у такому випадку слід скласти акт (за можливості у двох примірниках), у якому варто зазначити місце та час смерті, ПІБ небіжчика, факт обстрілу або бомбардування, перебування в бомбосховищі.

В акті також потрібно повідомити про ступінь споріднення або знайомства із загиблою особою.

В разі евакуації живих людей зі сховища, один примірник акта варто покласти поруч із тілом, а другий передати родичам померлого, представникам органів опіки, моргу або іншим особам, що мають законне право на подання заяви про реєстрацію смерті.

Відповідно до чинного законодавства командири зобов’язані своєчасно виносити тіла з поля бою.

Однак в умовах війни події часто розгортаються не за планом, а представники військової або цивільної влади не можуть прибути на місце смерті захисників.

У такому випадку потрібно:

Фото: Pexels

