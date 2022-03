“Все, що ви відчуваєте – це нормально”. Психотерапевтка розповіла, як пережити втрату близької людини

Як пережити втрату.

З початком війни, все більше українців частіше дізнаються, що таке відчуття втрати.

Домівки, відчуття безпеки, спокійного життя, але втрата близької людини — найболісніша.

Психотерапевтка Анастасія Свердел у Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” поділилась порадами як можна допомогти собі пережити горе і втрату близької людини.

Пам’яте, що втрати – це не тільки про життя близьких. Переїзд, розставання і навіть втрата звичного розпорядку дня – це також серйозні випробування для психіки.

Не потрібно знецінювати свої переживання щодо втрат чи порівнювати з втратами інших.

Дайте собі можливість відгорювати та оплакати свої втрати.

Дозвольте собі переживати будь-яку реакцію. Переживання горя – це не лише сльози чи злість.

Все, що ви відчуваєте – це нормально.

Є певні закономірності й етапи проживання горя: заперечення, гнів, компроміс, депресія і прийняття.

Але не потрібно сприймати їх буквально.

В кожної людини свій індивідуальний процес, далі етапи можуть повторюватись чи змішуватись.

Основне – це лояльне ставлення до себе в складний період.

Фото: Рexels

