“Все, що ви відчуваєте – це нормально”. Психотерапевтка розповіла, як пережити втрату близької людини

Як пережити втрату.
З початком війни, все більше українців частіше дізнаються, що таке відчуття втрати.
Домівки, відчуття безпеки, спокійного життя, але втрата близької людини — найболісніша.
Психотерапевтка Анастасія Свердел у Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” поділилась порадами як можна допомогти собі пережити горе і втрату близької людини.
Як пережити втрату
Не знецінюйте і не порівнюйте
Пам’яте, що втрати – це не тільки про життя близьких. Переїзд, розставання і навіть втрата звичного розпорядку дня – це також серйозні випробування для психіки.
Не потрібно знецінювати свої переживання щодо втрат чи порівнювати з втратами інших.
Не стримуйте емоції
Дайте собі можливість відгорювати та оплакати свої втрати.
Біль втрати може переживатись по-різному, тому важливо поставитись до себе поблажливо в цей період.
Дозвольте собі переживати будь-яку реакцію. Переживання горя – це не лише сльози чи злість.
Все, що ви відчуваєте – це нормально.Також по темі: Ціна капітуляції: що втратить Україна у разі поразки у війні У хаосі війни. Як шукати тих, із ким втрачено зв'язок Немає неважливих людей. Як позбутися почуття провини, якщо рятуєшся від війни
Кожна людина переживає втрату по своєму
Є певні закономірності й етапи проживання горя: заперечення, гнів, компроміс, депресія і прийняття.
Але не потрібно сприймати їх буквально.
В кожної людини свій індивідуальний процес, далі етапи можуть повторюватись чи змішуватись.
Правильно – це так, як відбувається саме у вас.
Основне – це лояльне ставлення до себе в складний період.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти собі в період бойових дій.
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