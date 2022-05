Демонструйте спокій: як підтримати чоловіка, який захищає країну на фронті

Як підтримати чоловіка, який захищає країну?

В умовах повномасштабної війни вкрай важливо піклуватися про своє емоційне здоров’я, аби мати енергію для підтримки тих, хто мужньо бореться за нашу безпеку.

Нашим військовим зараз потрібна турбота коханих, щоб не падати духом та знаходити в собі сили для нових перемог.

У таких ситуаціях слід правильно підбирати слова, аби не нашкодити нервовій системі людини, що перебуває на фронті.

Доктор Євген Комаровський розповів, як краще спілкуватися з чоловіками, що воюють на фронті, аби підтримати їх.

Під час розмови з коханими, що мужньо борються з окупантами, не переповідайте всі подробиці того, як вам важко.

Ви маєте вселяти надію та спокій, а не посилювати тривогу й відчай.

Через ваші скарги у військового може підвищитися рівень агресії, яка домінуватиме над здоровим глуздом та змушуватиме його ухвалювати неправильні рішення, від яких часом залежить життя.

Саме тому свій відчай, яким так хочеться поділитися, краще залишити до мирних часів.

Як би важко вас не було, кажіть, що у вас все добре й ви маєте їжу, ліки та дах над головою:

Не змушуйте свого чоловіка зайвий раз переживати за вашу безпеку.

Замість цього краще нагадайте коханому, як сильно ви його любите та чекаєте вдома з перемогою.

Разом ми обов’язково подолаємо ворога!

Фото: Міністерство оборони України

