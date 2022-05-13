Як Джефф Безос підкорив верхівку фінансової скелі? Історія успіху засновника Amazon

Історія успіху Джеффа Безоса.
Найпозитивніший мільярдер зі списку найбагатших людей світу. Перший в світовому рейтингу багатіїв.
На загальному рахунку Безоса 180 мільярдів доларів.
Безос заснував корпорацію електронної комерції Amazon у 1994 році.
Йому також належать одне з найвпливовіших видань США The Washington Post та аерокосмічна компанія Blue Origin, яка розробляє космічні ракети для комерційного використання.
У 2021 році Джефф Безос разом з командою здійснив комерційний суборбітальний космічний політ на кораблі власної компанії.
У 1998-му році вклав близько 250 000 доларів в компанію Google, ставши одним з перших інвесторів фірми.
Дитячі роки Безоса
Мати мільярдера народила його коли була старшокласницею, за що її ледь не вигнали зі школи і дозволили довчитися тільки після тривалих благань.
Джефф взяв прізвище свого вітчима, який виростив його.
Більшу частину вільного часу хлопець проводив на ранчо в родичів, допомагаючи ремонтувати млини.
Ціну грошам найбагатший чоловік світу дізнався у підлітковому віці, коли влаштувався на роботу до МакДональдзу.
Сам Безос згадує, що найкраще вміння, яке там отримав – розбивати яйця однією рукою. По триста штук за зміну.
Хто б здивувався, та школу Безос закінчив одним з найкращих учнів, а під час своєї промови пообіцяв дати людству можливість колонізувати космос.
Після закінчення Принстона Безос знайшов роботу у кількох фірмах на Волл-стріт, включаючи Fitel, Bankers Trust та інвестиційну компанію DE Shaw.
У 1990-му він вже був наймолодшим віце-президентом DE Shaw.
Як раптом награвся і кинув все це.
Перший стартап
Безос позичив в батьків грошей і орендував будинок з гаражем.
Навіщо? Він збирався продавати книжки.
За його словами, він знав що найкращі і найуспішніші стартапи починаються саме в гаражах.
І вирішив, що це йому допоможе просунути власну компанію Amazon.
Та хоча це виглядає дуже романтичним імпульсивним поривом, в голові молодого бізнесмена був чіткий план.
Працюючи в інвестиційній компанії, Безос помітив дивовижну статистику користування інтернетом.
Зростання використання складало дві тисячі триста відсотків на рік.
Зараз це може нікого б і не здивувало. Але тоді все було інакше. Зробити ставку на онлайн-простір було надзвичайним ризиком.
Безос швидко зрозумів, як використати такі показники, і одразу розробив бізнес-план.
Він зрозумів, що треба вливатися в нову хвилю і обрав книжки, як універсальний товар.
За його словами, цей ринок мав найбільше найменувань товару, ніж будь-який інший.
Крім того, їх можна було продавати як онлайн, так і доставкою.
В перший місяць після відкриття фірма отримала замовлення з п’ятдесяти різних штатів і сорока п’яти країн.
Маленький гараж швидко заповнився посилками, які 10 працівників не встигали пакувати і відправляти.
Їм ніколи було займатися програмуванням.
Через два місяці продажі сягнули двадцяти тисяч доларів на тиждень.
Безос сміявся з усіх, хто його відмовляв ризикувати.
І не дарма, у 2018-му році Amazon оцінювалася більш ніж в 1 трильйон доларів.Також по темі: Найбагатша людина світу. ТОП-5 правил успіху від Джеффа Безоса Марк Цукерберг: 5 правил успіху від одного з наймолодших мільярдерів планети Історія успіху Опри Вінфрі: як вона стала однією із найзаможніших жінок у світі?
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Що колекціонує мільярдер?
Детальніше про це дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію успіху Ворена Баффета.
Фото: jeffbezos