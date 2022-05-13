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13.05.2022 19:00
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Як Джефф Безос підкорив верхівку фінансової скелі? Історія успіху засновника Amazon

Як Джефф Безос підкорив верхівку фінансової скелі? Історія успіху засновника Amazon

Історія успіху Джеффа Безоса.

Найпозитивніший мільярдер зі списку найбагатших людей світу. Перший в світовому рейтингу багатіїв.

На загальному рахунку Безоса 180 мільярдів доларів.

Безос заснував корпорацію електронної комерції Amazon у 1994 році.

Йому також належать одне з найвпливовіших видань США The Washington Post та аерокосмічна компанія Blue Origin, яка розробляє космічні ракети для комерційного використання.

У 2021 році Джефф Безос разом з командою здійснив комерційний суборбітальний космічний політ на кораблі власної компанії.

У 1998-му році вклав близько 250 000 доларів в компанію Google, ставши одним з перших інвесторів фірми.

Дитячі роки Безоса

Мати мільярдера народила його коли була старшокласницею, за що її ледь не вигнали зі школи і дозволили довчитися тільки після тривалих благань.

Джефф взяв прізвище свого вітчима, який виростив його.

Більшу частину вільного часу хлопець проводив на ранчо в родичів, допомагаючи ремонтувати млини.

Ціну грошам найбагатший чоловік світу дізнався у підлітковому віці, коли влаштувався на роботу до МакДональдзу.

Сам Безос згадує, що найкраще вміння, яке там отримав – розбивати яйця однією рукою. По триста штук за зміну.

Хто б здивувався, та школу Безос закінчив одним з найкращих учнів, а під час своєї промови пообіцяв дати людству можливість колонізувати космос.

Після закінчення Принстона Безос знайшов роботу у кількох фірмах на Волл-стріт, включаючи Fitel, Bankers Trust та інвестиційну компанію DE Shaw.

У 1990-му він вже був наймолодшим віце-президентом DE Shaw.

Як раптом награвся і кинув все це.

Перший стартап 

Безос позичив в батьків грошей і орендував будинок з гаражем.

Навіщо? Він збирався продавати книжки.

За його словами, він знав що найкращі і найуспішніші стартапи починаються саме в гаражах.

І вирішив, що це йому допоможе просунути власну компанію Amazon.

Та хоча це виглядає дуже романтичним імпульсивним поривом, в голові молодого бізнесмена був чіткий план.

Працюючи в інвестиційній компанії, Безос помітив дивовижну статистику користування інтернетом.

Зростання використання складало дві тисячі триста відсотків на рік.

Зараз це може нікого б і не здивувало. Але тоді все було інакше. Зробити ставку на онлайн-простір було надзвичайним ризиком.

Безос швидко зрозумів, як використати такі показники, і одразу розробив бізнес-план.

Він зрозумів, що треба вливатися в нову хвилю і обрав книжки, як універсальний товар.

За його словами, цей ринок мав найбільше найменувань товару, ніж будь-який інший.

Крім того, їх можна було продавати як онлайн, так і доставкою.

В перший місяць після відкриття фірма отримала замовлення з п’ятдесяти різних штатів і сорока п’яти країн.

Маленький гараж швидко заповнився посилками, які 10 працівників не встигали пакувати і відправляти.

Їм ніколи було займатися програмуванням.

Через два місяці продажі сягнули двадцяти тисяч доларів на тиждень.

Безос сміявся з усіх, хто його відмовляв ризикувати.

І не дарма,  у 2018-му році Amazon оцінювалася більш ніж в 1 трильйон доларів.

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Скільки Безос вклав в благодійний фонд Барака Обами?

Яку дитячу мрію здійснив?

Що колекціонує мільярдер?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію успіху Ворена Баффета.

Фото: jeffbezos

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Теги: історія успіху, Джефф Безос
13.05.2022 19:00



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