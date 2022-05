Як Джефф Безос підкорив верхівку фінансової скелі? Історія успіху засновника Amazon

Історія успіху Джеффа Безоса.

Найпозитивніший мільярдер зі списку найбагатших людей світу. Перший в світовому рейтингу багатіїв.

На загальному рахунку Безоса 180 мільярдів доларів.

Безос заснував корпорацію електронної комерції Amazon у 1994 році.

Йому також належать одне з найвпливовіших видань США The Washington Post та аерокосмічна компанія Blue Origin, яка розробляє космічні ракети для комерційного використання.

У 1998-му році вклав близько 250 000 доларів в компанію Google, ставши одним з перших інвесторів фірми.

Мати мільярдера народила його коли була старшокласницею, за що її ледь не вигнали зі школи і дозволили довчитися тільки після тривалих благань.

Джефф взяв прізвище свого вітчима, який виростив його.

Більшу частину вільного часу хлопець проводив на ранчо в родичів, допомагаючи ремонтувати млини.

Сам Безос згадує, що найкраще вміння, яке там отримав – розбивати яйця однією рукою. По триста штук за зміну.

Хто б здивувався, та школу Безос закінчив одним з найкращих учнів, а під час своєї промови пообіцяв дати людству можливість колонізувати космос.

Після закінчення Принстона Безос знайшов роботу у кількох фірмах на Волл-стріт, включаючи Fitel, Bankers Trust та інвестиційну компанію DE Shaw.

Як раптом награвся і кинув все це.

Безос позичив в батьків грошей і орендував будинок з гаражем.

Навіщо? Він збирався продавати книжки.

І вирішив, що це йому допоможе просунути власну компанію Amazon.

Та хоча це виглядає дуже романтичним імпульсивним поривом, в голові молодого бізнесмена був чіткий план.

Зростання використання складало дві тисячі триста відсотків на рік.

Зараз це може нікого б і не здивувало. Але тоді все було інакше. Зробити ставку на онлайн-простір було надзвичайним ризиком.

Безос швидко зрозумів, як використати такі показники, і одразу розробив бізнес-план.

Він зрозумів, що треба вливатися в нову хвилю і обрав книжки, як універсальний товар.

Крім того, їх можна було продавати як онлайн, так і доставкою.

В перший місяць після відкриття фірма отримала замовлення з п’ятдесяти різних штатів і сорока п’яти країн.

Маленький гараж швидко заповнився посилками, які 10 працівників не встигали пакувати і відправляти.

Їм ніколи було займатися програмуванням.

Безос сміявся з усіх, хто його відмовляв ризикувати.

І не дарма, у 2018-му році Amazon оцінювалася більш ніж в 1 трильйон доларів.

Фото: jeffbezos

