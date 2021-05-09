Марк Цукерберг: 5 правил успіху від одного з наймолодших мільярдерів планети

Основні правила успіху Марка Цукерберга.

Його університетський проект став найпопулярнішою соцмережею у світі.

А сам він встиг побути наймолодшим мільярдером на планеті, всього за 5 років досягнувши неймовірного успіху в бізнесі.

Так, мова про талановитого програміста, пристрасного підприємця і засновника всіма улюбленого Facebook — Марка Цукерберга.

Ранок у Великому Місті зібрав ТОП-5 його секретів усіпху.

Читай, надихайся і починай діяти!

ТОП-5 правил успіху Марка Цукерберга

Починай з малого

Ціль може і, напевно, має бути масштабною, але починати краще з малого.

Так, як це сталося у Марка Цукерберга.

Мережа Facebook спочатку була маленьким проектом, що зародився на його особистому комп’ютері.

За тим маленьким стартапом ховалася велика місія і важка праця.

Якщо ти на старті, пам’ятай — все починається з малого.

Мрій масштабно

Як було сказано вище, Facebook почався як скромний університетський проект.

І поки всі інші студенти не вбачали у стартапі нічого більшого, Марк Цукерберг сприймав його як явище, що повинне змінити світ комунікацій назавжди.

Але важливо наголосити:

юний стартапер мріяв не про мільярди долларів, а про досягнення супспільно-важливої мети.

А ще — ним рухала любов до справи свого життя — програмістики.

Не бійся критики

Усі ми чули, що людина, яка боїться і не сприймає здорової критики, самовільно зупиняє свій розвиток.

Марк Цукерберг вважає, що критику потрібно не лише сприймати, а й використовувати для покращення у майбутньому.

Тепер замість того, щоб зупинитися після негативного фідбеку, використай його як чергову сходинку до власного успіху.

Наважся на ризик

Хочемо ми цього чи ні, але без ризику не буде успіху!

Погляньмо на Марка Цукерберга.

Хіба він не ризикував, коли відмовився від коледжу, щоб зосередитись на створенні Facebook?

Або, коли не захотів продавати свій стартап?

Чи, може, коли вирішив протистояти такому гіганту, як Google?

Однак, як бачимо, готовність ризикнути у поєднанні із цілеспрямованістю приводить підприємців до процвітання бізнесу.

Будь систематичним

За великим успіхом у більшості випадків ховається довгий тернистий шлях і чимало поту.

Стати на дорогу підпрємництва — це одне, а не сходити з неї — це вже зовсім інше.

Адже тут, як у спорті чи музиці, без систематичної та старанної праці — не побачиш результатів…

Проте, коли справді любиш справу свого життя і щиро гориш святою місією зробити цей світ трішечки кращим, праця та стане суцільним задоволенням!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила успіху від Ілона Маска.

Фото: Pexels

Головне фото: Mark Zuckerberg

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